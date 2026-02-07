search
07.02.2026 16:24

Δύο Γάλλοι ξεκίνησαν το 2024 από το Ανεσί και έφτασαν στη Σαγκάη με τα πόδια

07.02.2026 16:24
Ενάμιση χρόνο ταξιδιού, δεκαέξι χώρες που διέσχισαν: δύο Γάλλοι περιπατητές έφτασαν το Σάββατο στη Σαγκάη, τον τελικό προορισμό του ταξιδιού τους με τα πόδια που ξεκίνησε το 2024 από τη Γαλλία.

«Σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή σχεδόν κάθε μέρα για πάνω από ένα χρόνο τώρα, οπότε είναι ένα πραγματικά έντονο συναίσθημα», αναφώνησε ο 27χρονος Μπενζαμέν Αμπλό στα αγγλικά, όταν έφτασε με τον 26χρονο Λοΐκ Βουαζό στη Μπουντ, την τουριστική λεωφόρο στη Σαγκάη (ανατολικά).

Το δίδυμο ξεκίνησε από το Ανεσί, στις γαλλικές Άλπεις, τον Σεπτέμβριο του 2024, αποφασισμένο να φτάσει στην κινεζική πόλη-λιμάνι με τα πόδια για να πραγματοποιήσει το όνειρό του για μια «μεγάλη περιπέτεια». 

Οι δύο φίλοι ήθελαν να επισκεφθούν την Κίνα αλλά χωρίς να πετάξουν, λόγω των περιβαλλοντικών τους πεποιθήσεων. Το ταξίδι τους τελείωσε μετά από 518 ημέρες και περίπου 12.850 χιλιόμετρα που κάλυψαν με τα πόδια, με εξαίρεση ένα τμήμα στη Ρωσία, το οποίο διένυσαν με λεωφορείο για λόγους ασφαλείας.

Περίπου πενήντα άτομα συγκεντρώθηκαν στο σημείο εκκίνησης των τελευταίων 10 χιλιομέτρων της οδύσσειας των δύο περιπατητών, στους οποίους συμμετείχαν δημοσιογράφοι, Γάλλοι που ζουν στη Σαγκάη και άλλοι.

«Αν τα όνειρά σας είναι τρελά, απλώς κάντε το βήμα-βήμα: μερικές φορές δεν θα τα καταφέρετε, αλλά μερικές φορές θα τα καταφέρετε», είπε επίσης ο Βουαζό. Όταν ρωτήθηκε ποιο θα ήταν το πρώτο που θα έκανε μόλις τελείωνε η πεζοπορία, αστειεύτηκε: «Να κοιμηθώ πολύ!».

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών – Αρνήθηκε πως ήταν ο χειριστής του σκάφους

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

