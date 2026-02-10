search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 20:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 20:17

Τούρκος γλίτωσε από βέβαιο πνιγμό την ώρα που έτρωγε, κάνοντας τη λαβή Χάιμλιχ στον… εαυτό του (Video)

10.02.2026 20:17
tourkos lavi xaimlix – new

Viral έγινε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και δείχνει έναν υγειονομικό υπάλληλο στην Τουρκία γλιτώνει από βέβαιο πνιγμό την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, κάνοντας στον εαυτό του τη σωτήρια λαβή Χάιμλιχ.

Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το τηλεοπτικό δίκτυο TRT, φαίνεται ο υπάλληλος να κάθεται σε μια δερμάτινη πολυθρόνα και να τρώει το φαγητό του. Ξαφνικά, πιάνει τον λαιμό του και κάνει σπασμωδικές κινήσεις, καθώς φαίνεται ότι πνίγεται από την μπουκιά που προσπάθησε να καταπιεί.

Μολονότι η στιγμή είναι κρίσιμη δεν χάνει την ψυχραιμία του. Σηκώνεται, πάει πίσω από την πλάτης της πολυθρόνας και εφαρμόζει τη λαβή Χάιμλιχ στον εαυτό του, χτυπώντας το πάνω μέρος του θώρακά του στο έπιπλο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο παρ’ ολίγον άτυχος ονομάζεται Ιλιάς Γιλντίρ και είναι υπάλληλος σε κέντρο κλήσεων εκτάκτου ανάγκης στην πόλη Οσμανίγιε. Όπως δήλωσε στο haberler.com, μετά την περιπέτειά του, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς τη συγκεκριμένη κίνηση, καθώς όπως είπε μπορεί να μας σώσει τη ζωή, κάτι που αποδείχτηκε και στην περίπτωσή του. 

Όπως λέει, ένα οποιοδήποτε έπιπλο μέσα στον χώρο, εφόσον είναι κανείς μόνος του, μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής που του έσωσε τη ζωή.

Διαβάστε επίσης:

Σουηδέζα αναγνώρισε τον βιαστή της στα αρχεία Επστάιν – Κατέθεσε μήνυση στο Παρίσι

Οι «Τρεις Πέτρινες Φάλαινες» της Ταϊλάνδης: Το γεωλογικό αξιοθέατο που «αιχμαλωτίζει» τον χρόνο και τη φαντασία

Σομαλία: Συντριβή αεροσκάφους με 55 επιβάτες λίγο μετά την απογείωσή του – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Οκτώ συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή τον Δεκέμβριο του 2025 στα Κάτω Πατήσια

kerameos 9987- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως για σκάνδαλο Παναγόπουλου: Άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά το φυσικό πρόσωπο

vartholomaios 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα την Τετάρτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Τον προσκάλεσε ο Ερντογάν στο δείπνο με τον Μητσοτάκη

panagopoulos-gsee
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ: Η ΠΑΣΚΕ στηρίζει Παναγόπουλο και απειλεί με αποχώρηση από το κόμμα – Σε θέσεις μάχης ενόψει ΕΚΑ

Sturla-Holm-Lægreid
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιονίκης παραδέχτηκε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφο του: «Έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 20:48
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Οκτώ συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή τον Δεκέμβριο του 2025 στα Κάτω Πατήσια

kerameos 9987- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως για σκάνδαλο Παναγόπουλου: Άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά το φυσικό πρόσωπο

vartholomaios 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα την Τετάρτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Τον προσκάλεσε ο Ερντογάν στο δείπνο με τον Μητσοτάκη

1 / 3