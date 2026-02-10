Τούρκος γλίτωσε από βέβαιο πνιγμό την ώρα που έτρωγε, κάνοντας τη λαβή Χάιμλιχ στον… εαυτό του (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Viral έγινε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και δείχνει έναν υγειονομικό υπάλληλο στην Τουρκία γλιτώνει από βέβαιο πνιγμό την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, κάνοντας στον εαυτό του τη σωτήρια λαβή Χάιμλιχ.
Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το τηλεοπτικό δίκτυο TRT, φαίνεται ο υπάλληλος να κάθεται σε μια δερμάτινη πολυθρόνα και να τρώει το φαγητό του. Ξαφνικά, πιάνει τον λαιμό του και κάνει σπασμωδικές κινήσεις, καθώς φαίνεται ότι πνίγεται από την μπουκιά που προσπάθησε να καταπιεί.
Μολονότι η στιγμή είναι κρίσιμη δεν χάνει την ψυχραιμία του. Σηκώνεται, πάει πίσω από την πλάτης της πολυθρόνας και εφαρμόζει τη λαβή Χάιμλιχ στον εαυτό του, χτυπώντας το πάνω μέρος του θώρακά του στο έπιπλο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο παρ’ ολίγον άτυχος ονομάζεται Ιλιάς Γιλντίρ και είναι υπάλληλος σε κέντρο κλήσεων εκτάκτου ανάγκης στην πόλη Οσμανίγιε. Όπως δήλωσε στο haberler.com, μετά την περιπέτειά του, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς τη συγκεκριμένη κίνηση, καθώς όπως είπε μπορεί να μας σώσει τη ζωή, κάτι που αποδείχτηκε και στην περίπτωσή του.
Όπως λέει, ένα οποιοδήποτε έπιπλο μέσα στον χώρο, εφόσον είναι κανείς μόνος του, μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής που του έσωσε τη ζωή.
