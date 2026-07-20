Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι ένας μαύρος Έλληνας – Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο» (Video)

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Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με την «Κοινωνία ώρα Mega» να προβάλλει ένα μικρό απόσπασμα λίγο πριν αυτή δημοσιευτεί.

«Πραγματικά, σκεφτόμουν ότι θα είμαι στο Μιλγουόκι για όλη μου την καριέρα. Έχω ακούσει να λένε ότι θα μπορούσα να είμαι με ένα μοντέλο, να είμαι με δέκα μοντέλα… Σκεφτόμουν, γιατί δεν έχω διαβατήριο και ταυτότητα; Είμαι ένας μαύρος Έλληνας! Ένιωθα σαν να μην ταίριαζα… Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο “πλούσια” οικογένεια στον κόσμο. Υπάρχουν πολλά παιδιά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που δεν τους λένε Αντετοκούνμπο και ζουν πάρα πολύ δύσκολα» τον ακούμε να λέει μεταξύ άλλων.

Στο πλατό της εκπομπής βρέθηκε, μάλιστα, και ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος, αναφερόμενος στο παρασκήνιο πίσω από τη συνέντευξη.

Ολόκληρη η συνέντευξη θα δημοσιευτεί σήμερα στις 18:00.

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