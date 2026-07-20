Μουντιάλ 2026: Έφτασαν στη Μαδρίτη οι παγκόσμιοι πρωταθλητές – Ξεκινούν οι εορτασμοί, παρέλαση και φιέστα (Video)

Takeaways by to pontiki AI Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας επέστρεψε στη Μαδρίτη μετά την κατάκτηση του τροπαίου στον αγώνα ενάντια στην Αργεντινή.

Οι παίκτες θα συναντηθούν με τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες πριν ξεκινήσουν την καθιερωμένη παρέλαση.

Η αποστολή θα διασχίσει τους κεντρικούς δρόμους της πόλης για να καταλήξει στο σιντριβάνι Θιμπέλες όπου θα πραγματοποιηθούν οι επίσημοι εορτασμοί.

Περίπου ένα εκατομμύριο φίλαθλοι αναμένεται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση υπό την επίβλεψη εκτεταμένου σχεδίου ασφαλείας με τη συμμετοχή 950 ένστολων αστυνομικών.

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Στη Μαδρίτη επέστρεψε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας, με το τρόπαιο ανά χείρας, το οποίο κατέκτησαν την Κυριακή σε μια αναμέτρηση θρίλερ με την Αργεντινή που κρίθηκε στην παράταση και ξεκινούν πια οι εορτασμοί επί ισπανικού εδάφους.

Ο αρχηγός Ρόδρι, ο ομοσπονδιακός προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε και ο πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουθάν, ήταν οι πρώτοι που βγήκαν από το αεροσκάφος και χαιρέτησαν τους φιλάθλους από τη σκάλα του αεροσκάφους.

🏆🇪🇸 ¡La Copa del Mundial de fútbol ya está en España! Así han aterrizado los jugadores en Madrid con el trofeo https://t.co/ZZvF9ayYeD pic.twitter.com/34UoNknxCH — Europa Press (@europapress) July 20, 2026

Μετά την άφιξή τους, οι παίκτες θα γίνουν δεκτοί από τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στο Παλάτι Θαρθουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Στη συνέχεια, θα τους υποδεχτεί ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες.

The 2026 FIFA World Cup champions, the Spain national football team, have officially returned home, arriving in Madrid aboard Iberia Flight IB1410, operated by the FIFA World Cup 2026-themed Airbus A350-900 (EC-MYX), proudly bringing the World Cup trophy back to Spain after their… pic.twitter.com/hDfgNVB288 — Aviation Voice (@Aviation_Voice) July 20, 2026

Από εκεί, θα ξεκινήσουν την παρέλασή τους με ένα ανοιχτό λεωφορείο, διασχίζοντας τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του κέντρου της πόλης για να φτάσουν στο διάσημο σιντριβάνι Θιμπέλες, την έδρα του Δημαρχείου της Μαδρίτης, όπου αναμένονται γύρω στις 21:00.

The Spain national team has just landed in Madrid 🔥 pic.twitter.com/mMK9Po3esC — Frosti🗿 (@daniel_mab43951) July 20, 2026





Δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι αναμένεται να κατακλύσουν τους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας για να πανηγυρίσουν μαζί με την ομάδα, η οποία θα πραγματοποιήσει παρέλαση πριν καταλήξει στην πλατεία Θιμπέλες (Cibeles), όπου έχει στηθεί η κεντρική σκηνή των εορτασμών.

Εκεί θα πραγματοποιηθεί τελετή σε μια σκηνή ειδικά κατασκευασμένη για να τιμήσει τους παίκτες και το επιτελείο της «Ρόχα». Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένονται στους δρόμους της πρωτεύουσας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του νομάρχη της, Φρανσίσκο Μάρτιν.

Οι ισπανικές Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

📺 TV en DIRECTO | El avión en el que viajan los jugadores de Luis de la Fuente ya está en Barajas https://t.co/xv2a7thJQ7 pic.twitter.com/NhLt7n7CbA — EL PAÍS (@el_pais) July 20, 2026

Από τις 18:00 έως την ολοκλήρωση της γιορτής θα αναπτυχθούν περισσότεροι από 950 ένστολοι, εκ των οποίων περίπου 700 αστυνομικοί της Εθνικής Αστυνομίας και της Guardia Civil, καθώς και 250 στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας της Μαδρίτης.

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