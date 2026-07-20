search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 17:23
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.07.2026 16:31

Μουντιάλ 2026: Έφτασαν στη Μαδρίτη οι παγκόσμιοι πρωταθλητές – Ξεκινούν οι εορτασμοί, παρέλαση και φιέστα (Video)

20.07.2026 16:31
madriti kipello mundial – new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας επέστρεψε στη Μαδρίτη μετά την κατάκτηση του τροπαίου στον αγώνα ενάντια στην Αργεντινή.
  • Οι παίκτες θα συναντηθούν με τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες πριν ξεκινήσουν την καθιερωμένη παρέλαση.
  • Η αποστολή θα διασχίσει τους κεντρικούς δρόμους της πόλης για να καταλήξει στο σιντριβάνι Θιμπέλες όπου θα πραγματοποιηθούν οι επίσημοι εορτασμοί.
  • Περίπου ένα εκατομμύριο φίλαθλοι αναμένεται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση υπό την επίβλεψη εκτεταμένου σχεδίου ασφαλείας με τη συμμετοχή 950 ένστολων αστυνομικών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη Μαδρίτη επέστρεψε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας, με το τρόπαιο ανά χείρας, το οποίο κατέκτησαν την Κυριακή σε μια αναμέτρηση θρίλερ με την Αργεντινή που κρίθηκε στην  παράταση και ξεκινούν πια οι εορτασμοί επί ισπανικού εδάφους.

Ο αρχηγός Ρόδρι, ο ομοσπονδιακός προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε και ο πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουθάν, ήταν οι πρώτοι που βγήκαν από το αεροσκάφος και χαιρέτησαν τους φιλάθλους από τη σκάλα του αεροσκάφους.

Μετά την άφιξή τους, οι παίκτες θα γίνουν δεκτοί από τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στο Παλάτι Θαρθουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Στη συνέχεια, θα τους υποδεχτεί ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες.

Από εκεί, θα ξεκινήσουν την παρέλασή τους με ένα ανοιχτό λεωφορείο, διασχίζοντας τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του κέντρου της πόλης για να φτάσουν στο διάσημο σιντριβάνι Θιμπέλες, την έδρα του Δημαρχείου της Μαδρίτης, όπου αναμένονται γύρω στις 21:00.



Δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι αναμένεται να κατακλύσουν τους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας για να πανηγυρίσουν μαζί με την ομάδα, η οποία θα πραγματοποιήσει παρέλαση πριν καταλήξει στην πλατεία Θιμπέλες (Cibeles), όπου έχει στηθεί η κεντρική σκηνή των εορτασμών.

Εκεί θα πραγματοποιηθεί τελετή σε μια σκηνή ειδικά κατασκευασμένη για να τιμήσει τους παίκτες και το επιτελείο της «Ρόχα». Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένονται στους δρόμους της πρωτεύουσας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του νομάρχη της, Φρανσίσκο Μάρτιν.

Οι ισπανικές Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Από τις 18:00 έως την ολοκλήρωση της γιορτής θα αναπτυχθούν περισσότεροι από 950 ένστολοι, εκ των οποίων περίπου 700 αστυνομικοί της Εθνικής Αστυνομίας και της Guardia Civil, καθώς και 250 στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας της Μαδρίτης.

Διαβάστε επίσης:

Το Μουντιάλ έδειξε κόκκινη κάρτα στον Τραμπ – Τα γιουχαΐσματα και τα μπινελίκια της εξέδρας

Conference League: «Κλήρωσε» για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στον Γ΄ προκριματικό γύρο

Με Ναϊμέγκεν κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League – Με Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ ο ΠΑΟΚ, αν περάσει τη Δυναμό Κιέβου στο Europa League





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Πρόκριση του Mega την Παρασκευή (17/7) με οριακή διαφορά τηλεθέασης από τον Alpha

iran_missiles_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

kausonas egkimosini – new
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη και καύσωνας: Οδηγίες προστασίας για μια από τις πιο επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για τη μέλλουσα μαμά

mitsotakis-ko-nd-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ομιλία Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ

tileorasi
MEDIA

Μερίδιο τηλεθέασης από τα υψηλότερα της σεζόν καταγράφηκε στην ΕΡΤ1 το διήμερο (17-18/7) χάρη στον τελικό του Μουντιάλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis-mareva-tenni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

dourou-geroulanos-davakis-tsiaras
ΚΑΛΧΑΣ

Ανασχηματισμός αποκατάστασης, παλιοί και νέοι της ΕΛΑΣ, ιδιότυπο τρίγωνο Δούρου – Παππάς – Πολάκης, τα ψάρια του Γερουλάνου, γαλάζιος εμφύλιος στη Λακωνία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 17:23
tileorasi
MEDIA

Πρόκριση του Mega την Παρασκευή (17/7) με οριακή διαφορά τηλεθέασης από τον Alpha

iran_missiles_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

kausonas egkimosini – new
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη και καύσωνας: Οδηγίες προστασίας για μια από τις πιο επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για τη μέλλουσα μαμά

1 / 3