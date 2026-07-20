Μουντιάλ 2026: Έφτασαν στη Μαδρίτη οι παγκόσμιοι πρωταθλητές – Ξεκινούν οι εορτασμοί, παρέλαση και φιέστα (Video)

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Στη Μαδρίτη επέστρεψε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας, με το τρόπαιο ανά χείρας, το οποίο κατέκτησαν την Κυριακή σε μια αναμέτρηση θρίλερ με την Αργεντινή που κρίθηκε στην παράταση και ξεκινούν πια οι εορτασμοί επί ισπανικού εδάφους.
Ο αρχηγός Ρόδρι, ο ομοσπονδιακός προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε και ο πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουθάν, ήταν οι πρώτοι που βγήκαν από το αεροσκάφος και χαιρέτησαν τους φιλάθλους από τη σκάλα του αεροσκάφους.
Μετά την άφιξή τους, οι παίκτες θα γίνουν δεκτοί από τον Βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στο Παλάτι Θαρθουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Στη συνέχεια, θα τους υποδεχτεί ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες.
Από εκεί, θα ξεκινήσουν την παρέλασή τους με ένα ανοιχτό λεωφορείο, διασχίζοντας τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του κέντρου της πόλης για να φτάσουν στο διάσημο σιντριβάνι Θιμπέλες, την έδρα του Δημαρχείου της Μαδρίτης, όπου αναμένονται γύρω στις 21:00.
Δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι αναμένεται να κατακλύσουν τους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας για να πανηγυρίσουν μαζί με την ομάδα, η οποία θα πραγματοποιήσει παρέλαση πριν καταλήξει στην πλατεία Θιμπέλες (Cibeles), όπου έχει στηθεί η κεντρική σκηνή των εορτασμών.
Εκεί θα πραγματοποιηθεί τελετή σε μια σκηνή ειδικά κατασκευασμένη για να τιμήσει τους παίκτες και το επιτελείο της «Ρόχα». Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένονται στους δρόμους της πρωτεύουσας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του νομάρχη της, Φρανσίσκο Μάρτιν.
Οι ισπανικές Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
Από τις 18:00 έως την ολοκλήρωση της γιορτής θα αναπτυχθούν περισσότεροι από 950 ένστολοι, εκ των οποίων περίπου 700 αστυνομικοί της Εθνικής Αστυνομίας και της Guardia Civil, καθώς και 250 στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας της Μαδρίτης.
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