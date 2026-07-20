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20.07.2026 13:28

Champions League: Με την ολλανδική Ναϊμέγκεν κληρώθηκε ο Ολυμπιακός

20.07.2026 13:28
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Με την ολλανδική Ναϊμέγκεν κληρώθηκε να παίξει ο Ολυμπιακός για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Tο πρώτο ματς των Πειραιωτών θα γίνει στις 4 ή 5 του Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και το δεύτερο στις 11 του ίδιου μήνα στην Ολλανδία. Αν ο Ολυμπιακός προκριθεί, τότε θα ξέρει ήδη τον αντίπαλο τους για τα play-off, καθώς η τελευταία κλήρωση για τα προκριματικά θα γίνει στις 3 Αυγούστου, δηλαδή μία ημέρα πριν από τον πρώτο αγώνα.

Σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευκοι» δεν περάσουν, τότε δεν θα δώσουν κάποιο άλλον προκριματικό αγώνα, καθώς θα έχουν ήδη σφραγίσει το εισιτήριο τους για τη League Phase του Europa League.

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