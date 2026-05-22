ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:32
22.05.2026 11:28

ΝΑΤΟ: Στροφή 180 μοιρών από Τραμπ – Στέλνει 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Ανακούφιση από Βαρσοβία και Ρούτε

Κάνοντας στροφή 180 μοιρών και εκπλήσσοντας τους πάντες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα στείλει 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, στο πλαίσιο της αμερικανικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, επικαλέσθηκε τη σχέση του με τον συντηρητικό εθνικιστή πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι ως λόγο για την απόφασή του να στείλει επιπλέον στρατεύματα. «Βασισμένος στην επιτυχημένη Εκλογή του νυν προέδρου της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο είμαι υπερήφανος που Υποστήριξα, και της σχέσης μας μαζί του, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν επιπλέον 5.000 Στρατεύματα στην Πολωνία», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτηση.

Ο Ναβρότσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ γι’ αυτή την απόφασή του. «Οι καλές συμμαχίες είναι αυτές που είναι βασισμένες στη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και μια δέσμευση στην κοινή μας ασφάλεια», έγραψε ο Ναβρότσκι στο X. «Ευχαριστώ τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ για τη φιλία του έναντι της Πολωνίας και για τις αποφάσεις, την πρακτική διάσταση των οποίων βλέπουμε σήμερα πολύ καθαρά», πρόσθεσε ο Ναβρότσκι.

Η απόφαση να σταλούν επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία επιβεβαιώνει ότι οι πολωνοαμερικανικοί δεσμοί είναι «πολύ ισχυροί και η Πολωνία πρότυπο συμμάχου», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Καμίζ επίσης μέσω του X. Από την πλευρά του, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε καλωσόρισε την ανακοίνωση του Τραμπ, αν και πρόσθεσε πως η τάση εξακολουθεί να είναι προς μια ισχυρότερη Ευρώπη που βασίζεται λιγότερο στις ΗΠΑ για την άμυνά της.

«Ας είμαστε σαφείς: Η πορεία στην οποία βρισκόμαστε -η οποία είναι μια ισχυρότερη Ευρώπη και ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, εξασφαλίζοντας ότι στη διάρκεια του χρόνου, βήμα το βήμα, θα είμαστε λιγότερο εξαρτημένοι από μόνο ένα σύμμαχο … θα συνεχισθεί», δήλωσε ο Ρούτε πριν από τη συνάντηση του ΝΑΤΟ στο Χέλσινγκμποργκ.

Υπενθυμίζεται ότι επί εβδομάδες ο Τραμπ επέκρινε σφοδρά τα μέλη του ΝΑΤΟ ότι δεν κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν, ενώ έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη συμμαχία και έχει αμφισβητήσει τη δέσμευση της Ουάσινγκτον να τιμήσει το σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που έχει υπογράψει.

Πριν αναχωρήσει για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως ο Τραμπ είναι «πολύ απογοητευμένος» από μέλη της συμμαχίας που δεν επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις στο έδαφός τους για τον πόλεμο, κατονομάζοντας την Ισπανία. «Έχεις χώρες όπως η Ισπανία που αρνούνται στις ΗΠΑ τη χρήση αυτών των βάσεων – τότε γιατί είστε στο ΝΑΤΟ; Αυτό είναι μια δίκαιη ερώτηση», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Μαϊάμι. «Για να είμαστε δίκαιοι, άλλες χώρες στο ΝΑΤΟ βοήθησαν πολύ. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε αυτό».

