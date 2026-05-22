ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:31
Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

22.05.2026 13:10

ECDC: Προειδοποίηση για επιδημία σιγκέλλωσης – Φόβος αύξησης των κρουσμάτων στα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις Pride

Σήμα κινδύνου εκπέμπει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για τη ραγδαία εξάπλωση  λοιμώξεων σιγκέλλωσης (Shigella) σε όλη την Ευρώπη, ιδίως μεταξύ ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες.

Από το 2023, έχουν αναφερθεί περισσότερες από 2.300 μολύνσεις που συνδέονται με επτά γενετικά διακριτές συστάδες MDR/XDR Shigella sonnei και Shigella flexneri σε 12 χώρες της Ευρώπης, (κυρίως Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία), το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

 Οι πηγές μολύνσεων περιλαμβάνουν τόσο μακροχρόνιες όσο και πιο πρόσφατα εντοπισμένες αλυσίδες μετάδοσης και σχετίζονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, με ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους και άλλους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες.

 Γιατί ανησυχεί το ECDC

Η αυξανόμενη κυκλοφορία στελεχών MDR/XDR Shigella αποτελεί ανησυχία για τη δημόσια υγεία, επειδή οι επιλογές θεραπείας περιορίζονται ολοένα και περισσότερο. Ταυτόχρονα, τα βακτήρια μπορούν να εξαπλωθούν πολύ εύκολα μεταξύ των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επαφής.

 Τι είναι η σιγκέλλωση

Πρόκειται για μια εντερική λοίμωξη που συνήθως προκαλεί:

  • διάρροια,
  • στομαχικές κράμπες
  • πυρετό.

Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι ήπιες και υποχωρούν χωρίς αντιβιοτικά, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σοβαρή ασθένεια, ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα.

Παραδοσιακά συνδεδεμένη με τροφιμογενείς και υδατογενείς επιδημίες, η μετάδοση της Σιγκέλλας που αναφέρεται στο ECDC έχει γίνει ολοένα και περισσότερο μέσω σεξουαλικής μετάδοσης τα τελευταία χρόνια. Αρκετά από τα κυκλοφορούντα στελέχη φέρουν πλέον δείκτες αντοχής σε πολλά αντιβιοτικά πρώτης και δεύτερης γραμμής που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της σιγκέλλωσης.

 Οι διακοπές, τα φεστιβάλ και οι παρελάσεις Pride

Ένας ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή είναι η επερχόμενη ταξιδιωτική περίοδος, οι εκδηλώσεις Pride και τα φεστιβάλ που ενδέχεται να αυξήσουν την πιθανότητα μετάδοσης σε όλη την Ευρώπη.

Το Κέντρο ενθαρρύνει τους επαγγελματίες υγείας να λαμβάνουν υπόψη τη σεξουαλικά μεταδιδόμενη Σιγκέλα σε ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, να διασφαλίζουν τον έλεγχο ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά όταν απαιτείται αντιβιοτική θεραπεία και να αναφέρουν κρούσματα στις αρχές δημόσιας υγείας. Το ECDC καλεί επίσης τις χώρες να ενισχύσουν τη μικροβιολογική επιτήρηση και την γονιδιωματική αλληλούχιση για να βοηθήσουν στην ανίχνευση πιθανών εστιών και στην παρακολούθηση της εξάπλωσης ανθεκτικών στελεχών.

Για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης και περαιτέρω μετάδοσης, το ECDC συμβουλεύει τους ανθρώπους να αποφεύγουν τη σεξουαλική δραστηριότητα εάν έχουν διάρροια ή γαστρεντερικά συμπτώματα, να διατηρούν καλή υγιεινή και να αναζητούν ιατρική περίθαλψη εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή επίμονα.

