Ολοκληρώθηκε η μαθητική πορεία στη μνήμη του Γρηγορόπουλου – Στις 18:00 η μεγάλη κινητοποίηση στα Προπύλαια

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου η μαθητική-φοιτητική πορεία στην Αθήνα στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ενώ σε ισχύ θα παραμείνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Νωρίτερα, φοιτητές, μαθητές, περίοικοι και πολίτες πήγαν στο σημείο που άφησε τη ζωή του ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, σε ηλικία 15 ετών, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια για να αφήσουν λουλούδια στο μνημείο που στήθηκε στο σημείο.

Συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας

Στις 18:00, θα ξεκινήσει δεύτερη πορεία με αφετηρία τα Προπύλαια. Ακολουθεί στις 21:00 η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας στην οδό Μεσολογγίου και Τζαβέλλα.

Η αστυνομία προειδοποιεί ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά, με κλείσιμο δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά από τις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η κίνηση αναμένεται να αποκατασταθεί προσωρινά μετά τις 14:00 – 15:00 πριν κλείσουν ξανά για την απογευματινή πορεία.

