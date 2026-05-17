Παυλίνα Βουλγαράκη: Βαφτίζει σήμερα την κόρη της – Το όνομα της μικρής και το βίντεο του παππού της

Την κόρη της βαφτίζει σήμερα η Παυλίνα Βουλγαράκη στις Αχάρνες της Κρήτης.

Η τραγουδίστρια απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της πριν από έναν χρόνο και το όνομα που αποφάσισε να της δώσει είναι Ερωφίλη.

Ο πατέρας της και πρώην υπουργός, Γεώργιος Βουλγαράκης, δημοσίευσε στο Facebook βίντεο από το γλέντι που προηγήθηκε με μαντινάδες και στο οποίο διακρίνεται και η κόρη του.

«Μεγάλη μέρα αύριο. Βαφτίζεται η Ερωφίλη! Η κόρη της Παυλίνας. Και εδώ, ως γνωστόν, τα βαφτίσια κρατάνε περισσότερο από όσο τα Συνέδρια», ανέφερε στο κείμενο με το οποίο συνόδευσε την ανάρτησή του.

