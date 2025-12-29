Νεκρός σε τροχαίο 51χρονος καθηγητής στη Ρόδο: Τραυματίας ο 15χρονος συνεπιβάτης

Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα έχασε 51χρονος καθηγητής στη Ρόδο.

Ο 51χρονος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Στη μηχανή επέβαινε και ένα 15χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, σύμφωνα με τη rodiaki.

Η τροχαία Ρόδου εξετάζει αν στο τροχαίο εμπλέκεται και άλλο όχημα. Θα αναζητηθεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες, ενώ θα κληθεί για κατάθεση και το 15χρονο παιδί.

