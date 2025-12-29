search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:26
29.12.2025 19:35

Νεκρός σε τροχαίο 51χρονος καθηγητής στη Ρόδο: Τραυματίας ο 15χρονος συνεπιβάτης

29.12.2025 19:35
kriti ekav pyrosvestiki – new
Photo: neakriti.gr

Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα έχασε 51χρονος καθηγητής στη Ρόδο

Ο 51χρονος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Στη μηχανή επέβαινε και ένα 15χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, σύμφωνα με τη rodiaki.

Η τροχαία Ρόδου εξετάζει αν στο τροχαίο εμπλέκεται και άλλο όχημα. Θα αναζητηθεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες, ενώ θα κληθεί για κατάθεση και το 15χρονο παιδί.

earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στα «ανοιχτά» της Ρόδου

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάποιοι «τραμπουκίζουν» αυτούς που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας

israeli-f-35
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ετοιμάζεται να εγκαταστήσει σε αεροσκάφη αμυντικό σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ

andreas-tetei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Θα είμαι πάντα δίπλα στην Κηφισιά»: Ο Ανδρέας Τεττέη λέει αντίο στην ομάδα του (Video)

eleni papadopoulou – kolonaki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Τα χρέη, οι καβγάδες και η αποκάλυψη που «καίει» τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Απολογείται την Τρίτη για τη δολοφονία της

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

