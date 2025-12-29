Απίθανο τροχαίο στην Πάτρα: Αγροτικό κατέληξε σε ταβέρνα και ο οδηγός έπεσε σε τρύπα κάτω από το όχημα

Ένα απίθανο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 29/12, στην Περιβόλα Πατρών, με έναν οδηγό αγροτικού να χάνει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του και να καταλήγει στον εξωτερικό χώρο ταβέρνας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, και επιχείρησε να εγκαταλείψει το όχημα από την πόρτα του συνοδηγού, αφού η πόρτα του οδηγού δεν άνοιγε, λόγω κιγκλιδώματος στο σημείο της πρόσκρουσης.

Ωστόσο, όταν εγκατέλειψε το εσωτερικό του οχήματός του, ο άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με μία ακόμη δυσάρεστη έκπληξη, αφού ακριβώς κάτω από το αμάξι του εκτελούνταν έργα και υπήρχε όρυγμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο «κενό».

Τον απεγκλώβισαν περαστικοί

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ωστόσο τον άτυχο άνδρα είχαν ήδη απεγκλωβίσει περαστικοί, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Στη συνέχεια, ο οδηγός διεκομίσθη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αφού υπέστη τραύματα από την πτώση του στην τρύπα.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την Τροχαία Πατρών.

Διαβάστε επίσης:

Ο χειρότερος θάνατος για έναν ορειβάτη: Τι συμβαίνει στο σώμα κάποιου που έχει χτυπηθεί από χιονοστιβάδα

Εξαρθρώθηκε συμμορία που ξάφριζε σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία τους

Ένας μήνας στα μπλόκα: Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, «πρόθυμους» ψάχνει η κυβέρνηση