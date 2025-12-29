search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2025 19:21

Απίθανο τροχαίο στην Πάτρα: Αγροτικό κατέληξε σε ταβέρνα και ο οδηγός έπεσε σε τρύπα κάτω από το όχημα

29.12.2025 19:21
troxaio-patra-eksot

Ένα απίθανο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 29/12, στην Περιβόλα Πατρών, με έναν οδηγό αγροτικού να χάνει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του και να καταλήγει στον εξωτερικό χώρο ταβέρνας. 

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, και επιχείρησε να εγκαταλείψει το όχημα από την πόρτα του συνοδηγού, αφού η πόρτα του οδηγού δεν άνοιγε, λόγω κιγκλιδώματος στο σημείο της πρόσκρουσης. 

Ωστόσο, όταν εγκατέλειψε το εσωτερικό του οχήματός του, ο άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με μία ακόμη δυσάρεστη έκπληξη, αφού ακριβώς κάτω από το αμάξι του εκτελούνταν έργα και υπήρχε όρυγμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο «κενό».

Τον απεγκλώβισαν περαστικοί

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ωστόσο τον άτυχο άνδρα είχαν ήδη απεγκλωβίσει περαστικοί, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού. 

Στη συνέχεια, ο οδηγός διεκομίσθη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αφού υπέστη τραύματα από την πτώση του στην τρύπα.  

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την Τροχαία Πατρών.

Διαβάστε επίσης:

Ο χειρότερος θάνατος για έναν ορειβάτη: Τι συμβαίνει στο σώμα κάποιου που έχει χτυπηθεί από χιονοστιβάδα

Εξαρθρώθηκε συμμορία που ξάφριζε σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία τους

Ένας μήνας στα μπλόκα: Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, «πρόθυμους» ψάχνει η κυβέρνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάποιοι «τραμπουκίζουν» αυτούς που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας

israeli-f-35
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ετοιμάζεται να εγκαταστήσει σε αεροσκάφη αμυντικό σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ

andreas-tetei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Θα είμαι πάντα δίπλα στην Κηφισιά»: Ο Ανδρέας Τεττέη λέει αντίο στην ομάδα του (Video)

eleni papadopoulou – kolonaki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Τα χρέη, οι καβγάδες και η αποκάλυψη που «καίει» τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Απολογείται την Τρίτη για τη δολοφονία της

xopkins-new
LIFESTYLE

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας – Το περιστατικό που τον έκανε να κόψει το αλκοόλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:25
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάποιοι «τραμπουκίζουν» αυτούς που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας

israeli-f-35
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ετοιμάζεται να εγκαταστήσει σε αεροσκάφη αμυντικό σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ

andreas-tetei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Θα είμαι πάντα δίπλα στην Κηφισιά»: Ο Ανδρέας Τεττέη λέει αντίο στην ομάδα του (Video)

1 / 3