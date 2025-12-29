Ένας μήνας στα μπλόκα: Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, «πρόθυμους» ψάχνει η κυβέρνηση

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχώρησαν σήμερα οι αγρότες, κλείνοντας τις εθνικές οδούς, τις παρακαμπτηρίους και τα τελωνεία. Κλειστοί είναι οι εθνικοί δρόμοι σε αρκετά σημεία, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παρατεταγμένα για τριακοστή μέρα στα μπλόκα.

Έχοντας την πλατιά στήριξη και αλληλεγγύη της κοινωνίας οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνεχίζουν τον αγώνα τους διεκδικώντας αιτήματα για την επιβίωσή τους, με την κυβέρνηση να «παίζει» τώρα το χαρτί της ταλαιπωρίας, ενώ ψάχνει… πρόθυμους για διάλογο, μετά την καταστολή, την συκοφάντηση και τον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά και τους ισχυρισμούς ότι ήδη έχει επιλύσει μεγάλο αριθμό αιτημάτων.

Σε αυτήν την κατεύθυνση κλιμάκωσης συνεχίζουν τα μπλόκα που είχαν συναντηθεί στις συσκέψεις στη Νίκαια της Λάρισας, στις Σέρρες κ.α. μετά από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, προχώρησαν ήδη στο κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, ενώ μετά τον Μπράλο, ο παράδρομος του οποίου έκλεισε από τις 2 το μεσημέρι και για δύο ώρες, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, σκληραίνουν τη στάση τους με αποκλεισμούς παρακαμπτήριων οδών που χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικές διαδρομές.

Οι αγρότες επιμένουν ότι δεν είναι η ώρα για διάλογο, εκτός εάν η κυβέρνηση απαντήσει συγκεκριμένα στα αιτήματά τους. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ψάχνει να βρει πρόθυμους, προκειμένου να διασπάσει τους αγρότες, καλλιεργώντας τα περί «μπλόκων που είναι έτοιμα για διάλογο», με τους ίδιους να απορρίπτουν κάθε συζήτηση περί διασπασης του κινήματός τους, παρά τις διαφοροποιήσεις που έχουν καταγραφεί.

Από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες παραμένουν ενωμένοι και συντονισμένοι με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Αποφάσισαν σήμερα την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, κλείνοντας την παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου στο ύψος της διασταύρωσης του Κιλελέρ. Περισσότερα από 1.500 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της Νίκαιας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πομπή προς το κέντρο της Λάρισας, όπου θα γίνουν γνωστά τα αιτήματα των αγροτών και θα καλέσουν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους.

Το κλείσιμο της παρακαμπτήριας οδού θα διαρκέσει από τις 16:00 έως τις 19:00, ενώ για την Πρωτοχρονιά έχουν την πρόθεση να μην προβούν σε τέτοια δράση, αλλά να αφήσουν ανοιχτές τις εναλλακτικές διαδρομές και μάλιστα θα δοθεί στην κυκλοφορία η αερογέφυρα, η οποία βρίσκεται στον κόμβο της Νίκαιας.

Σε πλήρη αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων στην περιοχή του μπλόκου του Μπράλου προχώρησαν νωρίτερα οι αγρότες, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση.

Ο αποκλεισμός, όπως είχε προαναγγελθεί, είχε διάρκεια δύο ωρών και διήρκεσε έως τις 16:00, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις εξετάζονται και για την αυριανή μέρα.

Ε65

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Μάλιστα, σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων.

Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Αιτωλοακαρνανία

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, προχώρησαν νωρίτερα στο κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου.

Τις τελευταίες ημέρες η κυκλοφορία διεξάγονταν από μία λωρίδα κυκλοφορίας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Η λωρίδα αυτή έκλεισε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι και η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό.

Αύριο οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας θα κάνουν κινητοποίηση στο κέντρο του Αγρινίου, με σκοπό να αποκλείσουν το κτίριο της εφορίας και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Μάλγαρα

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Κατά τα λοιπά, παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Τελωνείο των Ευζώνων

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου ήταν έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Τελωνείο του Προμαχώνα

Με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, στις δύο μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απόφασης, η διέλευση είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα, φορτηγά και επιβατικά.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Μέχρι τις 10 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 10 το πρωί. Σε ό,τι αφορά τα επιβατικά οχήματα, η διέλευσή τους πιθανώς θα «μπλοκαριστεί» για μία ώρα το βράδυ.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επείγοντων περιστατικών.

Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο, με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα για περίπου 5 χιλιόμετρα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό σε μία λωρίδα.

Χθες, το μποτιλιάρισμα είχε φτάσει μέχρι την Αταλάντη, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες, γι’ αυτό και σήμερα ορισμένα μπλόκα, διατηρούν ανοιχτή την κυκλοφορία σε μία λωρίδα, ώστε να διευκολυνθούν οι οδηγοί.

Ανοιχτό είναι και το μπλόκο της Θήβας και στα δύο ρεύματα για τον ίδιο λόγο.

Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο οδόστρωμα, ενώ οι αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες λαμβάνονται καθημερινά από τη συνέλευση του μπλόκου.

Αχαΐα

Στην Πάτρα, είναι κλειστή η Περιμετρική η οποία θα ανοίξει ξανά την Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς για τους εκδρομείς.

Κτηνοτρόφοι της Αχαΐας σχεδιάζουν τις επόμενες ημέρες να δημιουργήσουν ακόμη ένα μπλόκο στον δρόμο που συνδέει την Πάτρα με τα Καλάβρυτα.

Χαλκίδα

Και στη Χαλκίδα από τις 6-8 το βράδυ θα υπάρχουν αποκλεισμοί του οδικού δικτύου.

Κλιμάκωση στον Έβρο

Η ενίσχυση του μπλόκου στο Τελωνείο των Κήπων από σήμερα το απόγευμα, οι αιφνίδιοι αποκλεισμοί -διαρκείας δύο και τριών ωρών- της εισόδου των φορτηγών διεθνών μεταφορών στη χώρα από την Τουρκία, καθώς και ο καθολικός αποκλεισμός, ακόμη και για τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, στα οποία μέχρι σήμερα επιτρέπεται η είσοδος, συνθέτουν τους βασικούς άξονες της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων στον νότιο Έβρο.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Καναβίδη, σήμερα το απόγευμα ενισχύθηκε περαιτέρω το μπλόκο στο Τελωνείο των Κήπων, με τα τρακτέρ που θα συγκεντρωθούν στις Φέρες και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν συντονισμένα προς το Τελωνείο. Επίσης, στη διάρκεια της ημέρας αλλά και τις επόμενες θα πραγματοποιούνται αιφνίδιοι αποκλεισμοί -των εν αναμονή στο Τελωνείο της Τουρκίας για είσοδο στη χώρα- φορτηγών οχημάτων, ενώ στις επόμενες ώρες αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Καναβίδη, και ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για αποκλεισμό από τις 2 Ιανουαρίου και της εισόδου των φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

«Κάνουμε αιφνίδιους αποκλεισμούς μόνο για τα μεγάλα φορτηγά οχήματα. Εννοείται ότι τα ευπαθή περνάνε κανονικά. Σήμερα θα βγει κι επίσημη ανακοίνωση από τον Σύλλογο ότι από τις 2 Ιανουαρίου δεν θα περνάνε ούτε τα ευπαθή ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως οι εταιρείες και να μην στείλουν τα φορτηγά για φόρτωση προϊόντων που είναι ευπαθή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, σημειώνοντας πως όλα τα άλλα οχήματα διέρχονται κανονικά από το τελωνείο.

Στο βόρειο τμήμα του Νομού, τα μέλη των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν την ενίσχυση του μπλόκου στον κόμβο του Ορμενίου, με διακοπή στο σημείο τής κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές», καθώς και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου, το πρωί της Τρίτης, στο Διδυμότειχο.

«Θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο, δεν υπάρχει διάσπαση στο κίνημα» διαμηνύουν από τα μπλόκα

Την ίδια ώρα, οι αγρότες απορρίπτουν κάθε συζήτηση περί διασπασης του κινήματός τους, παρά τις διαφοροποιήσεις που έχουν καταγραφεί.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρίζος Μαρούδας στον ρ/σ Παραπολιτικά, «δεν υπάρχει καμία διάσπαση στο αγροτικό κίνημα. 11 μπλόκα από αυτά που αναφερόταν ότι συμμετείχαν στην σύσκεψη στην Επανομή έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και είπαν ότι συντάσσονται με την Πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων και με όλα τα μπλόκα της υπόλοιπής Ελλάδας. Τα 11 μπλόκα από αυτά έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλα ένα- δύο μπλόκα που θα διαχωριστούν μέχρι σήμερα το βράδυ οπότε δεν υπάρχει καμία διάσπαση. Ήταν μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης ή μια προσπάθεια που ήταν βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης για αυτό βγήκε ο κ. Μαρινάκης να την πατρονάρει αμέσως, βιάστηκε πάρα πολύ όμως δεν υπάρχει ρήγμα στο αγροτικό κίνημα».

«Δεν υπάρχει καμία διάσπαση»

Σε αντίστοιχο κλίμα κινήθηκε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Σκύδρας, Στέφανος Τοπαλίδης, ο οποίος μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, δήλωσε ότι «είμαστε εδώ και ένα μήνα στο δρόμο, πιστεύουμε ότι έρχεται η ώρα που θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να θέσουμε όλα τα προβλήματα», σπεύδοντας να υπογραμμίσει ότι «δεν υπάρχει καμία διάσπαση στο αγροτικό μέτωπο, είμαστε όλοι μαζί, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Δεν υπάρχει πρόθεση ούτε να φύγουμε από τα μπλόκα ούτε να σταματήσει ο αγώνας μας, ό,τι έχουμε κάνει από κοινού το έχουμε κάνει απλά νομίζω ότι η άποψη των περισσότερων αγροτών είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι και να επιλύσουμε τα θέματά μας».

Πάντως, ο Σ. Τοπαλίδης επέμεινε ότι «πρέπει να πάμε σε διάλογο δηλαδή ο κόσμος όλος είναι μαζί μας, μας έχει δείξει έμπρακτα τη στήριξή του δεν θέλουμε όλη αυτή η κατάσταση να γυρίσει μπούμερανγκ προς τους αγρότες. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, δεν θέλουμε να φέρουμε κανέναν σε δύσκολη θέση για αυτό προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και έπειτα».

«Κάπου πρέπει να οδηγηθεί»

Μιλώντας στον ίδιο ρ/σ, ο πρόεδρος του συλλόγου νέων αγροτών και εκπρόσωπος των αγροτών στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, Δημήτρης Τσιλιάς, φάνηκε πιο επικριτικός για το Συντονιστικό, λέγοντας ότι «δεν δεχόμαστε τον τρόπο εκπροσώπησης όπως βγαίνει από την πανελλαδική μπλόκων. […] Βγαίνεις σε έναν αγώνα, σε μια διαμαρτυρία, πρέπει αυτό το πράγμα για να έχει ουσία να έχει αρχή μέση και ένα τέλος, κάπου πρέπει να οδηγηθεί […] Διαφωνούμε με την εκπροσώπηση από τη Λάρισα όσον αφορά το πως τίθενται τα θέματα στο τραπέζι. Δεν μπορούμε να ζητάμε ελάχιστες εγγυημένες τιμές στην ελεύθερη αγορά του 2025, πρέπει να βρούμε τρόπους να στηρίξουμε την απώλεια εισοδήματος για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πετρέλαιο στην αντλία αφορολόγητο».

Ωστόσο, και ο Δ. Τσίλιας υπογράμμισε ότι «δεν είναι διασπαστικό αυτό που λέω, δεν σπάω τον αγώνα, δεν είμαι προδότης όπως ακούω. […] Εμείς δεν είπαμε αύριο το πρωί πάμε σε διάλογο αλλά διασαφηνίζουμε τη θέση μας ότι δεν θα μείνουμε σε έναν ατέρμονο αγώνα δίχως σκοπό» και υπογράμμισε ότι «πρέπει η κυβέρνηση επισήμως να ανακοινώσει αυτά τα πράγματα ότι θα τα φέρει στη Βουλή, ποια μπορεί να κάνει από αυτό το 75% που λέει. Αυτά που μπορεί να κάνει δεν τα εφαρμόζει στην πράξη, έχουν μείνει σε ανακοινώσεις», προσθέτοντας ότι «η κινητοποίηση είναι κεντρικής σημασίας, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και συσσωρευμένα. Δεν τελειώνει έτσι εύκολα η κινητοποίηση επειδή θα το πει κάποιος ή αν θα το πει η πανελλαδική επιτροπή μπλόκων. Πρέπει να δούμε στην πράξη κάποια πράγματα τα οποία θα μας κάνουν να πάμε στο διάλογο».

Έντονος διάλογος

Πάντως, σε διάλογο που είχε στην ΕΡΤ ο Δ. Τσίλιας με τον Κώστα Σέφη, πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων, τα πνεύματα οξύνθηκαν, όταν ο πρώτος είπε ότι «εμένα στο μπλόκο μου δεν ήρθε ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ και να χαριεντιζόμαστε, ούτε η Ζωίτσα η Κωνσταντοπούλου». Ο Κ. Σέφης αντέδρασε έντονα και σημείωσε: «Μέχρι σήμερα η πρώτη φορά που ακούω για κόμματα, κι αυτό με λυπεί, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων […]. Με αυτό το πράγμα που κάνετε εκτίθεστε», για να ακολουθήσει έντονος διάλογος:

Τσίλιας : Γιατί με είπες εμένα «καλικάντζαρο»; Πάτε πρώτοι, να είστε εσείς πρώτοι.

: Γιατί με είπες εμένα «καλικάντζαρο»; Πάτε πρώτοι, να είστε εσείς πρώτοι. Σέφης : Εμείς δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί να πάμε να τρέξουμε, υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών.

: Εμείς δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί να πάμε να τρέξουμε, υπάρχουν αποφάσεις των πανελλαδικών. Τσίλιας : Σε ποιον τα λες αυτά; Σε ποιον τα λες αυτά τώρα;

: Σε ποιον τα λες αυτά; Σε ποιον τα λες αυτά τώρα; Σέφης : Δεν θέλω να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Δείχνει τις προθέσεις του. Δεν θα περάσει ο διχασμός, δεν θα κάνω διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο.

: Δεν θέλω να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Δείχνει τις προθέσεις του. Δεν θα περάσει ο διχασμός, δεν θα κάνω διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο. Τσίλιας: 35 χρόνια ήμασταν «εμείς και εσείς». Εμείς πήραμε μια απόφαση προχθές, και πουθενά δεν λέμε ότι πάμε σε ραντεβού. Είπαμε προχθές ότι πρέπει να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, ούτε κλείστηκε τίποτα, ούτε ειπώθηκε κάτι παραπάνω. Φοβήθηκε ο κ. Μαρούδας του ΚΚΕ ότι θα χάσει την πρωτοκαθεδρία…

«Θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

Όσον αφορά σε αυτές καθαυτές τις κινητοποιήσεις, ο Ρ. Μαρούδας υπογράμμισε ότι «μακάρι να μην κάνει κανένας Φώτα στα μπλόκα γιατί Πρωτοχρονιά θα κάνουμε. […] Αν η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό το βήμα θα κλιμακώσουμε τη στάση μας, δεν έχουμε άλλο όπλο. Κλιμάκωση σημαίνει πολλά πράγματα ακόμα και blackout, θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Εμείς έχουμε δείξει την καλύτερη στάση και την καλύτερη διάθεση, προσπαθούμε να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο, όμως όσο η κυβέρνηση κρατάει αυτή την αδιάλλακτη στάση κι εμείς θα πρέπει να κλιμακώσουμε την στάση μας γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα», μη αποκλείοντας ότι μπορεί να κλείσουν όλοι οι δρόμοι και οι παράδρομοι καθώς και άλλες δομές όπως λιμάνια και τελωνεία.

«Η ταλαιπωρία των οδηγών είναι αποτέλεσμα της κυβέρνησης και της τροχαίας, τα μπλόκα ήταν ανοιχτά, ανοίξαμε και τα διόδια για να περνάει ο κόσμος με λιγότερα χρήματα. Εμείς ανοίξαμε τα μπλόκα να διευκολύνουμε τον κόσμο όπως θα το κάνουμε και την Πρωτοχρονιά στην έξοδο και στην επιστροφή, ανοίγουμε και τα διόδια για να πάει ο κόσμος στον προορισμό του ακόμη πιο γρήγορα δεν είναι δική μας ευθύνη από εκεί και πέρα το πως το διαχειρίζεται η κυβέρνηση και η Τροχαία», υποστήριξε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής.

Πολιτικές κόντρες

Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να λάβει χώρα αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, κατά πάσα πιθανότητα στις 3 Ιανουαρίου. Όσον αφορά στα 14 μπλόκα από τη βόρεια Ελλάδα που διαφοροποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από τη «γραμμή» της Πανελλαδικής Επιτροπής, ζητώντας διάλογο με την κυβέρνηση, πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη στις τάξεις τους καταγράφεται… ρήγμα, καθώς από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, αποστασιοποιήθηκαν συγκεκριμένα μπλόκα σε Έβρο, Κιλκίς, Δράμα, Χαλκηδόνα και Νησέλι Ημαθίας.

Όσον αφορά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των αγροτικών κινητοποιήσεων, ειδικά μετά την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, με την οποία καλούσε εκ νέου τους αγρότες σε διάλογο. Πάντως, στο τραπέζι αναμένεται να πέσουν και μέτρα για την έξοδο της Πρωτοχρονιάς, καθώς οι αγρότες δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν πίσω.

Από την πλευρά του, πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε εκ νέου την κυβέρνηση και για την ταλαιπωρία των εκδρομέων των Χριστουγέννων αλλά και για προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης στους αγρότες, αναφέροντας: «Απίστευτη ταλαιπωρία χθες για χιλιάδες οδηγούς στην εθνική οδό. Η κυβέρνηση αντί να διευκολύνει την κατάσταση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα η στοχοποίηση αγροτών, συνδικαλιστών και όσων μάχονται για το δίκιο τους και ο κοινωνικός αυτοματισμός, το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι έχουμε μία επικίνδυνη κυβέρνηση, που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν».

Τσιάρας: Το μπαλάκι στους αγρότες

Εν τω μεταξύ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε ότι «το μπαλάκι είναι αποκλειστικά στην πλευρά των αγροτών. […] Η κυβέρνηση έκανε τα βήματα, απαντήσαμε στα αιτήματα. Προφανώς είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση κι από την άλλη πλευρά».

Ο υπουργός ανέφερε ότι «ικανοποιούμε τα αιτήματα για το αγροτικό πετρέλαιο. Πρέπει να γίνει ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι χωρίς πλαφόν. Από πέρυσι είχαμε δεσμευτεί ότι όποιο είναι το ύψος των αιτούμενων ποσοτήτων, αυτό θα καλυφθεί απολύτως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι άλλο είχε ζητηθεί από τους αγρότες; Να υπάρχει αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ. Και αυτό το ικανοποιούμε».

Για τις τιμές στα προϊόντα και το πλαφόν που ζητούν οι παραγωγοί, απάντησε ότι «πρώτος μπορώ να δεχτώ ότι τα 17 – 18 λεπτά / κιλό σιτάρι ή τα 36, 37, 38 λεπτά το βαμβάκι είναι τιμές που πραγματικά διαλύουν τον παραγωγό. Ωστόσο, πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη εικόνα. Πρώτον, είπαμε ότι πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε κι άλλα προϊόντα, όπως το ρύζι».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός, Χρήστος Κέλλας, δήλωσε στον ρ/σ Παραπολιτικά ότι «υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μπλόκων που είναι υπέρ του διαλόγου αλλά και στα μπλόκα τα οποία είναι εναντίον του διαλόγου δεν είναι ομόφωνες οι αποφάσεις. Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των μελών και ήδη υπάρχουν και κάποιες αποχωρήσεις αλλά το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ δύο πλευρών, όταν υπάρχει ένα θέμα προς συζήτηση ξέρετε κάποιον άλλο τρόπο που να μπορεί να επιλυθεί πέραν του να καθίσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι; Αυτή η κρίση μόνο με διάλογο μπορεί να εκτονωθεί».

Διαβάστε επίσης

Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή στη Νέα Ιωνία

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας – Χιόνια και στην Αττική την Πρωτοχρονιά (video)

Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα