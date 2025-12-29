Εξαρθρώθηκε συμμορία που ξάφριζε σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία τους

Ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, η λεία οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, που διέπραττε διαρρήξεις σε σπίτια της Φιλοθέης και του Ψυχικού και αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης-Ψυχικού, που έβαλε τέλος στη δράση της.

Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 39χρονος αλλοδαπός, ενώ έχουν εξιχνιαστεί 16 κλοπές-διαρρήξεις, στις παραπάνω περιοχές.

Για την εξάρθρωση της σπείρας είχε συσταθεί ειδική ομάδα αστυνομικών η οποία μετά από διασταύρωση πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποίησε τον 39χρονο αλλοδαπό ως μέλος της εγκληματικής ομάδας και πιστοποίησε την εγκληματική του δράση, ενώ αναζητείται ένα ακόμα μέλος.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 25-12-2025, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, οι οποίοι περιπολούσαν, εντόπισαν τον 39χρονο να οδηγεί όχημα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Εκείνος προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε, κατόπιν καταδίωξης και συνελήφθη.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης-Ψυχικού, όπου σε βάρος του και του συνεργού του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη σε εγκληματική ομάδα που διαπράττει τετελεσμένες και διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με επιδίωξη οικονομικού οφέλους και συγκεκριμένα τον πορισμό εισοδήματος που ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ, για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για παράβαση ειδικών υποχρεώσεων οδηγών που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, ο 39χρονος, μόνος του ή από κοινού -κατά περίπτωση- με τον συνεργό του, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, παραφύλαγαν στα αλσύλλια της περιοχής και όταν έβρισκαν ευκαιρία, εισέβαλλαν τις νύχτες σε σπίτια της Φιλοθέης και του Ψυχικού αφαιρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων λόγω θερινών διακοπών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράστες εισέρχονταν στις οικίες ακόμα και όταν ηχούσε το σύστημα συναγερμού, άνοιγαν περισσότερα από ένα σπίτια σε ένα βράδυ, χρησιμοποιούσαν σκάλα που κουβαλούσαν μαζί τους για τους πιο ψηλούς ορόφους, ενώ σε τρεις περιπτώσεις επέστρεψαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στα ίδια σπίτια προκειμένου να αφαιρέσουν επιπλέον αντικείμενα.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 39χρονου, όσο και στο όχημα που οδηγούσε, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

* διαρρηκτικά εργαλεία,

* 2 μάσκες και

* η τηλεσκοπική σκάλα που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των κλοπών.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για όμοια αδικήματα, ενώ οδηγήθηκε ήδη στον εισαγγελέα.

