Άνω Λιόσια: Νεκρός ανδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού

Ένας άνδρας παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στη Ζοφριά στα Άνω Λιόσια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα έγινε στις 6:50 το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ασπρόπυργο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, περίπου 300 μέτρα από τον σταθμό του Προαστιακού.

Ο άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών βρέθηκε να κινείται πεζός πάνω στις γραμμές του προαστιακού ενώ εκτιμάται ότι περνούσε από σημείο χωρίς διάβαση για να πάει στην εργασία του..

Ο οδηγός δεν μπόρεσε να σταματήσει, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί και ΕΚΑΒ. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Υπό εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Στην περιοχή γίνονται έργα και ο άνδρας φαίνεται ότι προσπάθησε να περάσει από τις γραμμές, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει το τρένο, που περνούσε εκείνη τη στιγμή, με τις αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.

Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για κάθε τυχόν εξέλιξη».

