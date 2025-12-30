Εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ: Μέχρι τι ώρα θα είναι σήμερα ανοιχτά ενόψει Πρωτοχρονιάς

Κορυφώνεται σήμερα (30/12) και αύριo (31/12) η κίνηση σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ για τις τελευταίες αγορές και τα δώρα της Πρωτοχρονιάς.

Τόσο τα εμπορικά καταστήματα όσο και τα σούπερ μάρκετ θα είναι σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, ανοιχτά μέχρι τις 9 το βράδυ.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο ενόψει της νέας χρονιάς:

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

