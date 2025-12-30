search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

30.12.2025 07:25

Εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ: Μέχρι τι ώρα θα είναι σήμερα ανοιχτά ενόψει Πρωτοχρονιάς

30.12.2025 07:25
ermou_new

Κορυφώνεται σήμερα (30/12) και αύριo (31/12) η κίνηση σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ για τις τελευταίες αγορές και τα δώρα της Πρωτοχρονιάς.

Τόσο τα εμπορικά καταστήματα όσο και τα σούπερ μάρκετ θα είναι σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, ανοιχτά μέχρι τις 9 το βράδυ.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο ενόψει της νέας χρονιάς:

  • Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
  • Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

serres2
ΕΛΛΑΔΑ

Εξελίξεις με την εξαφάνιση του διοικητή της πυροσβεστικής στα Άνω Πορόια – Το σημείωμα σε σακάκι και τα στοιχεία από το smartwatch

COSMOTE-TV_3_ CRITICS_CHOICE_AWARDS_
ADVERTORIAL

Η 31η Τελετή Απονομής των Critics’ Choice Awards αποκλειστικά στην COSMOTE TV

gavalas_skrats
ADVERTORIAL

Όταν το κέντρο της Αθήνας μεταμορφώνεται σε catwalk: Ο Λάκης Γαβαλάς ξετυλίγει το «Κόκκινο Χαλί» του μαζί με το ΣΚΡΑΤΣ

megalos-lefkos-karxarias
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες εξαφανίζονται από τη Μεσόγειο – Η παράνομη αλιεία και η πώλησή τους σε ψαραγορές

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

