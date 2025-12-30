Εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ: Μέχρι τι ώρα θα είναι σήμερα ανοιχτά ενόψει Πρωτοχρονιάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κορυφώνεται σήμερα (30/12) και αύριo (31/12) η κίνηση σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ για τις τελευταίες αγορές και τα δώρα της Πρωτοχρονιάς.
Τόσο τα εμπορικά καταστήματα όσο και τα σούπερ μάρκετ θα είναι σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, ανοιχτά μέχρι τις 9 το βράδυ.
Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο ενόψει της νέας χρονιάς:
Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.
