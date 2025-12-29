Αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουαρίου η δίκη του τράπερ που βρέθηκε με κλεμμένο όχημα στη Γλυφάδα

Αναβολή πήρε για τις 12 Ιανουαρίου η δίκη του τράπερ που συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα, με απόφαση του Δικαστηρίου που αιτιολογήθηκε από την ανάγκη προσκόμισης κρεισσόνων αποδείξεων.

Ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Ευάγγελος Καντιανής, σε γραπτή του δήλωση τόνισε ότι «η σημερινή αναβλητική απόφαση του Δικαστηρίου για κρείσσονες αποδείξεις αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο οι Εισαγγελικές Αρχές δεν πρέπει να σπεύδουν να ασκούν ποινικές διώξεις υπό την πίεση δημοσιευμάτων, σε υποθέσεις που δεν είναι ώριμες προς εκδίκαση και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία».

