29.12.2025 20:25

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στα «ανοιχτά» της Ρόδου

29.12.2025 20:25
earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 29/12, στις 19:00, στα «ανοιχτά» της Ρόδου

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 36 χιλιόμετρα ανατολικά του Αρχαγγέλου Ρόδου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 30,6 χλμ..

