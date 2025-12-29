Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στα «ανοιχτά» της Ρόδου

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 29/12, στις 19:00, στα «ανοιχτά» της Ρόδου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 36 χιλιόμετρα ανατολικά του Αρχαγγέλου Ρόδου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 30,6 χλμ..

