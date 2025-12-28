search
ΕΛΛΑΔΑ

28.12.2025 14:43

Ivan Greko: Ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος – Παραπέφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα στο αυτόφωρο

28.12.2025 14:43
peripolikoo12

Ποινική δίωξη για για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ασκήθηκε στον τράπερ που συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο Ι.Χ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Ivan Greko παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο 25χρονος συνελήφθη, λίγο μετά τις 18:00, όταν σε αστυνομικό έλεγχο, στην οδό Κύπρου, διαπιστώθηκε πως το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο όχημα επέβαινε και ένας 28χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και χρήση κλεμμένου οχήματος.

«Ανυπόστατες οι φήμες για παραβίαση όρων, δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του, Πέτρος Πανταζής, διέψευσε ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους ο πελάτης του φορούσε «βραχιολάκι» και παραβίασε περιοριστικούς όρους για υπόθεση απαγωγής στην οποία είχε εμπλακεί.

«Τις τελευταίες ώρες, διακινούνται στα ΜΜΕ (προφανώς από επιλεκτικές «διαρροές» γνωστών – αγνώστων «πληροφοριοδοτών») ανυπόστατες φήμες , ότι δήθεν ο εντολέας μας κ. Ε. Σ., γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο IVAN GREKO), « παραβίασε τους περιοριστικούς όρους της αποφυλάκισής του», « τελεί σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού, βάσει της υπ’ αριθμ. 168/2025 απόφασης του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών» κλπ.

Προς αποφυγή συνέχισης της διάδοσης ψευδών πληροφοριών, σας γνωρίζουμε ότι, ήδη από 17.12.2025, ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), που είχε αρχικώς επιβληθεί στον εντολέα μας κ. Ε. Σ., έπαυσε να ισχύει και αντικαταστάθηκε με άλλους περιοριστικούς όρους, απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της κατοικίας του. Παρακαλούμε και απαιτούμε , μετά ταύτα , να μην αναπαράγονται ψευδείς ειδήσεις», αναφέρει στη δήλωσή του.

