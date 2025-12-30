Υπόθεση Ελένης Παπαδοπούλου: Απολογείται σήμερα ο γιος της – Κατηγορείται ότι την νάρκωσε και έβαλε φωτιά

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τη μητέρα του πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο 60χρονος κατηγορείται ότι νάρκωσε τη μητέρα του με ηρεμιστικά, της προκάλεσε ασφυξία και στη συνέχεια της έβαλε φωτιά ρίχνοντας βενζίνη πάνω της. Η 87χρονη είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της και αρχικά ο θάνατος της είχε θεωρηθεί ατύχημα.

Ωστόσο, μετά από νέες έρευνες της Πυροσβεστικής στο διαμέρισμα και στα ρούχα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκαν ίχνη από εύφλεκτο υγρό. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις της 87χρονης έδειξαν ότι της είχε χορηγηθεί ηρεμιστική ουσία ενώ το διοξείδιο του άνθρακα που βρέθηκε στο σώμα της δεν συνάδει με άνθρωπο που πέθανε από αναθυμιάσεις καπνού.

Πάντως, ο γιος φέρεται επί 4 χρόνια να παίζει ένα καλοστημένο «θέατρο»: Πρόσφατα είχε εμφανιστεί να μιλά στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και να υποβαθμίζει το γεγονός, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για «ατύχημα από τσιγάρο». «Η έρευνα έχει κλείσει και έχουν βγει τα πορίσματα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αργότερα πως δεν καταλαβαίνει τον λόγο της νέας έρευνας.

Όλα άρχισαν το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου του 2022, όταν η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Λυκαβηττού 15 στην Αθήνα. Εκεί η χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε απανθρακωμένη πάνω στον καναπέ και αρχικά επικράτησε η θεωρία πως η φωτιά έγινε από ατύχημα, καθώς δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην οικία.

Ωστόσο κατά τις έρευνες σε αντικείμενα που συλλέχθησαν, διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ίχνη βενζίνης. Η προσέγγιση των αρχών άλλαξε έναντι του τραγικού περιστατικού και άρχισε να ερευνάται ο ρόλος του γιου του θύματος στην όλη υπόθεση: στη δεκαετία του 1990 εμφανιζόταν ως διοργανωτής rave πάρτι στα Οινόφυτα, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να ιδρύσει φάρμα παραγωγής αυγών.

Ως μοναχογιός του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, είχε οικονομική άνεση, ωστόσο οι σχέσεις του με τη μητέρα του ήταν έντονες και συχνά συγκρουσιακές. Γείτονες της οικογένειας περιέγραψαν έντονους καβγάδες ανάμεσα στον γιο και τη μητέρα του, με αφορμή μικρά καθημερινά ζητήματα, όπως το τσιγάρο.

