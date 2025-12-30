Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν έξι κλοπές σε Χαριλάου και Ανάληψη – «Χτυπούσαν» αυτοκίνητα, καταστήματα και σπίτια

Δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος οκτώ ατόμων για περιπτώσεις κλοπών από αυτοκίνητα, καταστήματα και σπίτια, με λεία χρήματα και κοσμήματα, σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή Χαριλάου και Αναλήψεως από τον Δεκέμβριο του 2024 έως και το φετινό Δεκέμβριο οι δράστες προχώρησαν σε έξι κλοπές -δύο από οχήματα, δύο από καταστήματα και άλλες δύο από σπίτια, αφαιρώντας συνολικά 305 ευρώ, κοσμήματα και τιμαλφή αξίας 15.000 ευρώ και διάφορα άλλα αντικείμενα αξίας περίπου 520 ευρώ.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

