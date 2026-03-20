Ο προπονητής της Σενεγάλης πήρε το τρόπαιο του Κυπέλλου Αφρικής και το πήγε σε στρατιωτική βάση

Το… beef με το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής συνεχίζεται καθώς η Σενεγάλη αρνείται να το παραδώσει.

Μάλιστα, ο προπονητής της, Παπέ Τιαό μετέφερε το τρόπαιο σε στρατιωτική βάση, όπου βρίσκεται πλέον υπό ένοπλη φρούρηση.

🚨BREAKING: Senegal Coach took the AFCON to their military base today..🏆🇸🇳



It’s now positioned in the centre of their military camp.



Protecting what rightfully belongs to them…😅

pic.twitter.com/z2pbzxuGEw — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 19, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της νιγηριανής έκδοσης του Guardian, επιτράπηκε στους στρατιώτες να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο, σε μια κίνηση που οι παρατηρητές θεωρούν συμβολική, με σκοπό να επιβεβαιώσουν την αξίωση της Σενεγάλης για τον τίτλο.

Η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) αποφάσισε να απονείμει στο Μαρόκο τη νίκη στον τελικό της διοργάνωσης “στα χαρτιά”, σε μια απόφαση σκάνδαλο, με το Ντακάρ να έχει προσφύγει ήδη στο CAS με σκοπό να ανατρέψει την κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

