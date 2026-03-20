ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 14:21
Ο προπονητής της Σενεγάλης πήρε το τρόπαιο του Κυπέλλου Αφρικής και το πήγε σε στρατιωτική βάση

Το… beef με το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής συνεχίζεται καθώς η Σενεγάλη αρνείται να το παραδώσει.

Μάλιστα, ο προπονητής της, Παπέ Τιαό μετέφερε το τρόπαιο σε στρατιωτική βάση, όπου βρίσκεται πλέον υπό ένοπλη φρούρηση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της νιγηριανής έκδοσης του Guardian, επιτράπηκε στους στρατιώτες να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο, σε μια κίνηση που οι παρατηρητές θεωρούν συμβολική, με σκοπό να επιβεβαιώσουν την αξίωση της Σενεγάλης για τον τίτλο.

Η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) αποφάσισε να απονείμει στο Μαρόκο τη νίκη στον τελικό της διοργάνωσης “στα χαρτιά”, σε μια απόφαση σκάνδαλο, με το Ντακάρ να έχει προσφύγει ήδη στο CAS με σκοπό να ανατρέψει την κατάσταση.

