«Κάτι δικό μας»: Παρουσιάστηκε η νέα, εντυπωσιακή, εμφάνιση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου (video)

Την νέα της εμφάνιση στα εκτός έδρας παιχνίδια παρουσίασε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και η ΕΠΟ.

Η συνεργασία της με την Adidas έφερε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα το οποίο παρουσίασε με βίντεο και φωτογραφίες από τους παίκτες της Εθνικής. Είναι μια φανέλα την οποία θα φορούν όλα τα κλιμάκια.

Το μπλε χρώμα κυριαρχεί απόλυτα, με μικρές λευκές πινελιές με ρίγες από την εταιρία ένδυσης, η οποία στο εσωτερικό έχει γράψει την ημερομηνία 1926, ημερομηνία ίδρυσης της ΕΠΟ.

«Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής είναι εδώ. κάτι παραπάνω από φανέλα. κάτι δικό μας». γράφει η λεζάντα στα social media της Εθνικής, η οποία θα εγκαινιάσει τις νέες εμφανίσεις στα φιλικά με Παραγουάη (27/3) και Ουγγαρία (31/3).

