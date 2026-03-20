Europa και Conference League: Τα ζευγάρια των προημιτελικών και η μάχη της Ελλάδας για τη 10η θέση

Η Ελλάδα μπορεί να μην είχε ιδανική συγκομιδή την Πέμπτη (19/3), με τον Παναθηναϊκο να γνωρίζει βαριά την ήττα με 4-0 από τη Μπέτις στη Σεβίλλη και να μένει εκτός Europa League, ωστόσο η πρόκριση της ΑΕΚ, παρά την ήττα της με 2-0 από την Τσέλιε, κράτησε ζωντανό το όνειρο της 10άδας στην UEFA. Με τη διαφορά από την Τσεχία να μειώνεται σημαντικά, η Ένωση καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο στα προημιτελικά του Conference League.

Η «μάχη» της 10άδας και η ευκαιρία της ΑΕΚ

Η Πέμπτη δεν εξελίχθηκε ιδανικά για την Ελλάδα, καθώς κατέγραψε δύο ήττες, μία πρόκριση και έναν αποκλεισμό. Ωστόσο, η Τσεχία είχε ακόμη χειρότερη παρουσία, μένοντας χωρίς βαθμό αλλά και χωρίς ομάδες στη συνέχεια, μετά τους αποκλεισμούς των Σπάρτα Πράγας και Σίγκμα Όλομουτς.

Με την Ελλάδα να προσθέτει 100 βαθμούς χάρη στην πρόκριση της ΑΕΚ, η διαφορά από τη 10η θέση μειώθηκε στους 513 βαθμούς.

Αυτό σημαίνει πως η Ένωση μπορεί να φέρει τη χώρα πάνω από τους Τσέχους, εφόσον στα προημιτελικά απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο πετύχει είτε δύο νίκες είτε μία νίκη και μία ισοπαλία. Σε περίπτωση πρόκρισης με μία νίκη και μία ήττα ή με δύο ισοπαλίες, θα χρειαστεί επιπλέον βαθμολογική συγκομιδή στα ημιτελικά.

Τι σημαίνει η 10η θέση για τα ελληνικά εισιτήρια

Η κατάκτηση της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA έχει σημαντικά οφέλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα:

Ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα προκριθεί απευθείας στη league phase του Champions League

Ο δεύτερος θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Ο τρίτος θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό του Europa League

Ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό του Conference League

Ο κυπελλούχος θα είναι πιο ευνοημένος, καθώς θα αγωνιστεί στα playoffs του Europa League

Europa League: Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Η φάση των «16» του Europa League ολοκληρώθηκε με τις Θέλτα, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, Μπολόνια, Πόρτο, Ρεάλ Μπέτις και Νότιγχαμ Φόρεστ να εξασφαλίζουν την πρόκριση.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών είναι:

Ρεάλ Μπέτις – Μπράγκα

Φράιμπουργκ – Θέλτα

Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο

Μπολόνια – Άστον Βίλα

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 9 και 16 Απριλίου.

Στα ημιτελικά, ο νικητής του Ρεάλ Μπέτις – Μπράγκα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Φράιμπουργκ – Θέλτα, ενώ από την άλλη πλευρά του ταμπλό ο νικητής του Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο θα παίξει με την ομάδα που θα προκριθεί από το Μπολόνια – Άστον Βίλα.

Conference League: Η ΑΕΚ προκρίθηκε και βρίσκει Ράγιο

Η ΑΕΚ μπορεί να μην εμφανίστηκε σοβαρή στη ρεβάνς με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο η ήττα με 2-0 αποδείχθηκε ανώδυνη.

Με «προίκα» το 4-0 από τον πρώτο αγώνα στη Σλοβενία, η Ένωση εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών της διοργάνωσης είναι:

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

Μάιντζ – Στρασβούργο

Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου και οι ρεβάνς στις 16 του ίδιου μήνα.

Εφόσον η ΑΕΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Ράγιο, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Μάιντζ – Στρασβούργο. Το άλλο ζευγάρι των «4» θα προκύψει από τους νικητές των αγώνων Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα και Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ.

