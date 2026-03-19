Euroleague: Επαγγελματική νίκη για Ολυμπιακό, 90-80 την Μπασκόνια

Ο Ολυμπιακός, εμφανώς επηρεασμένος από την επιβλητική νίκη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενερμπαχτσέ και με χαμηλά ποσοστά από τα 6,75 (4/22 τρίποντα), επικράτησε με 90-80 της Μπασκόνια στο ΣΕΦ για την 32η αγωνιστική της Euroleague, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 22-11 και παραμένοντας σε τροχιά κορυφής και πλεονεκτήματος έδρας.

Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στην Μπασκόνια και πήρε μία «επαγγελματική» νίκη, διαχειριζόμενος σωστά τις δυνάμεις του μετά την απαιτητική αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά από την περιφέρεια, καθώς είχαν μόλις 4 εύστοχα τρίποντα σε 22 προσπάθειες, ωστόσο κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να ελέγξουν το παιχνίδι.

Παρά το προβάδισμα της Μπασκόνια στο πρώτο δεκάλεπτο (19-24), η ομάδα του Πειραιά αντέδρασε και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά στο σκορ (41-40), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, πήρε διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο (69-62) και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, φτάνοντας στο τελικό 90-80.

Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 22-11, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την κορυφή της βαθμολογίας, ενώ βρίσκονται πλέον «αγκαλιά» με το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των πλέι οφ.

Από την πλευρά της, η Μπασκόνια γνώρισε την 23η ήττα της στη διοργάνωση, βλέποντας τις ελπίδες της να περιορίζονται.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-40, 69-62, 90-80

Η 32η αγωνιστική

Πέμπτη 19/3

Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66

Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91

Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87

Παρί–Παρτίζαν 81-90

Παρασκευή 20/3

19:45 Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ

Βαθμολογία

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22-9

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-11

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20-11

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-11

Βαλένθια (Ισπανία) 20-12

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 18-13

Μονακό (Μονακό) 18-14

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 18-14

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 17-14

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-14

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-15

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 16-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-16

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 13-19

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-19

Παρτιζάν (Σερβία) 12-20

Παρί (Γαλλία) 12-21

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-22

Μπασκόνια (Ισπανία) 9-23

Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-23

