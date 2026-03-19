19.03.2026
19.03.2026 09:45

Για την υπέρβαση ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπέτις – Η ΑΕΚ σφραγίζει την πρόκριση απέναντι στην Τσέλιε

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα προσπαθήσουν να σφραγίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League και του Conference League αντίστοιχα.

Για τον Παναθηναϊκό το έργο είναι σαφώς πιο δύσκολο. Οι «πράσινοι» πάνε με το υπέρ τους 1-0 στη Σεβίλλη σήμερα να διεκδικήσουν την πρόκριση απέναντι στην πολύ δυνατή Μπέτις (22:00).

Το «τριφύλλι» έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο παιχνίδι και παρά τις αρκετές φάσεις που δημιούργησε η Μπέτις, κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην εστία του και να βρει και το γκολ που του έδωσε ένα ισχνό προβάδισμα. Επομένως ένα γκολ θα είναι χρήσιμο και σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς οι Ισπανοί δεδομένα θα δημιουργήσουν αρκετές φάσεις.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα στερηθεί στο παιχνίδι μονάχα τις υπηρεσίες του τιμωρημένου Ζαρουρί, που αποβλήθηκε στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά και τους Τσάβες, Γεντβάι, Σισοκό, Κοντούρης, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Βιλένα, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Η ομάδα που θα προκριθεί απόψε, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την Μπράγκα.

Η ΑΕΚ σφραγίζει την πρόκριση

Η ΑΕΚ μετά το επιβλητικό 4-0 μέσα στην έδρα της Τσέλιε, θέλει απόψε (19:45) να σφραγίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference με μία ακόμη νίκη.

Το ξεκάθαρο προβάδισμα δίνει την ευχέρεια στον Νίκολιτς να κάνει ένα μικρό rotation στο παιχνίδι, εν όψει της τελευταίας αγωνιστικής στο πρωτάθλημα, όπου θέλει να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, έστω και σε ισοβαθμία με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

