ΑΕΚ – Τσέλιε: Live η ρεβάνς του Conference League

Να σφραγίσει το εισιτήριο για τους «8» του Conference League θέλει η ΑΕΚ η οποία υποδέχεται την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια το απόγευμα (19:45) της Πέμπτης.

Η ΑΕΚ δεν έχει κανένα άγχος για την πρόκριση αφού επικράτησε 4-0 στη Σλοβενία στο πρώτο παιχνίδι.

Live η εξέλιξη του σκορ:

0-2 στο 42′

Το γκολ ο Βάνκας – Από κλέψιμο του Ντάνιελ στον Γιόβτιτς στη μεσαία γραμμή η Τσέλιε βγήκε στην αντεπίθεση, ο Νιέτο απέφυγε τον Ρότα, πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Βάνκας μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2

0-1 στο 13′

O Ιοσίφοβ πέρασε τον Πήλιο και από πλάγια θέση σούταρε για να σκοράρει

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα – Κοϊτά, Γιόβιτς.

Τσέλιε (Βίτορ Καμπέλος): Σλούγκα – Χουάνχο Νιέτο, Βουκλίσεβιτς, Τουτίσκινας, Μπέιγκερ – Ντάνιελ, Σέσλαρ, Τσάλουσιτς – Ιοσίφοβ, Πόπλατνικ, Πόζεγκ Βάντσας.

