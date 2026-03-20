ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 00:24
20.03.2026 23:25

Euroleague, Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Έκρηξη στο φινάλε με ανατροπή από το -12 και «ζωντανός» για εξάδα

Με αντεπίθεση διαρκείας στο τελευταίο δεκάλεπτο και καθοριστικό τον Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 82-74 του Ερυθρού Αστέρα, γυρίζοντας το ματς από το -12 και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για άνοδο στη βαθμολογία της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε δύσκολη θέση στο 28΄, όταν ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε με 50-62, ωστόσο η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως στην τελευταία περίοδο.

Η αγωνιστική… ανάσταση του Κέντρικ Ναν, σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση στην άμυνα, έδωσε την απαραίτητη ώθηση στους «πράσινους» για την ανατροπή και τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους στη Euroleague.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Χέιζ-Ντέιβις, με τον Παναθηναϊκό να επιβάλλει τον ρυθμό του στο φινάλε και να φτάνει στο τελικό 82-74 στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το «τριφύλλι» βελτίωσε το ρεκόρ του σε 18-14, παραμένοντας στη ζώνη των play in και συνεχίζοντας να κοιτά ψηλότερα. Από την άλλη πλευρά, οι Σέρβοι γνώρισαν τη 14η ήττα τους και υποχώρησαν εκτός εξάδας.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74

Αποτελέσματα-32η αγωνιστική

Πέμπτη 19/3

Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66
Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80
Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87
Παρί–Παρτίζαν 81-90
Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98
Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91

Παρασκευή 20/3

Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο 79-75
Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης 87-85
Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας 82-74
Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-9
Ολυμπιακός 22-11
Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11
Ρεάλ Μαδρίτης 20-12
Βαλένθια 20-12
Ζάλγκιρις Κάουνας 18-14
Μονακό 18-14
Παναθηναϊκός 18-14
Ερυθρός Αστέρας 18-14
Μπαρτσελόνα 18-14
Dubai Basketball 17-15
Αρμάνι Μιλάνο 16-16
Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
Μπάγερν Μονάχου 13-19
Βίρτους Μπολόνια 13-19
Παρτίζαν 12-20
Παρί 12-21
Αναντολού Εφές 10-22
Μπασκόνια 9-23
Βιλερμπάν 8-23

Επόμενη αγωνιστική (33η)

Τρίτη 24 Μαρτίου

19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε
20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου
20:30 Dubai Basketball-Παναθηναϊκός
21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές
21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός
21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25 Μαρτίου

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

Τρίτη 31 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί

