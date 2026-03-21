H μάχη των γιγάντων: Ασημένιος ο Καραλής, «πέταξε» στα 6,05μ, χρυσός με 6,25μ ο Ντουμπλάντις, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

Ασημένιος πρωταθλητής κόσμου αναδείχτηκε ο Εμμανουήλ Καραλής, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Τόρουν της Πολωνίας.

Ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ με άλμα στα 6,05μ ανέβηκε στη 2η θέση του βάθρου και πλέον έχει δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Το χρυσό κατέληξε για 4η φορά στον Μόντο Ντουπλάντις ο οποίος πήδηξε στα 6,25μ ενώ το χάλκινο πήρε ο Κέρτις Μάρσαλ με άλμα στα 6μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής δοκίμασε χωρίς επιτυχία στα 6,20μ και δύο φορές στα 6,25μ ενώ ο Μόντο Ντουπλάντις δεν έβαλε τον πήχη πιο ψηλά μετά την επικράτησή του.

Το παγκόσμιο ρεκόρ το έχει ο Σουηδός αφού πήδηξε πριν από λίγες ημέρες στην Ουψάλα στα 6,31μ.

Τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Βουλής

Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη, Εμμανουήλ Καραλή, για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζω τα θερμά συγχαρητήριά μου στον Εμμανουήλ Καραλή για τη νέα μεγάλη επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στην Πολωνία.

Η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσωπικών θυσιών και αδιάκοπης προσπάθειας του μεγάλου μας αθλητή, ο οποίος με «όπλα» την υπομονή και την επιμονή απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα μεγάλα όνειρα και οι στόχοι που φαίνονται άπιαστοι μπορούν να επιτευχθούν.

Η δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν είναι μόνο μια ατομική νίκη, αλλά και μια τεράστια έμπνευση για τα νέα παιδιά στην Ελλάδα που αγαπούν τον αθλητισμό και πιστεύουν στο «ευ αγωνίζεσθαι».

«Μανόλο» μην σταματάς να μας κάνει υπερήφανους!».

Διαβάστε επίσης:

Κυπελλούχος Ελλάδος στο βόλεϊ ανδρών ο Παναθηναϊκός – Σήκωσε το τρόπαιο μετά από έναν ονειρεμένο τελικό με τον Φλοίσβο

Euroleague, Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Έκρηξη στο φινάλε με ανατροπή από το -12 και «ζωντανός» για εξάδα

Τελεσίγραφο του ιδιοκτήτη των Μπακς στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ή θα ανανεώσει ή θα τον ανταλλάξουμε»











