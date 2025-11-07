Νοσοκομείο Αγία Όλγα: Εγκαίνια ρομποτικού ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος δωρεά της La vie en Rose by Dimitra Katsafadou

Εξειδικευμένες επεμβατικές θεραπείες ακτινολογίας σε ογκολογικούς ασθενείς θα προσφέρει στο έξης το νέο ρομποτικό μηχάνημα που απέκτησε το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας Αγία Όλγα μετά από δωρεά της εταιρίας «La vie en Rose by Dimitra Katsafadou».

Τα εγκαίνια του ρομποτικού ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος, αξίας 400.000 ευρώ, πραγματοποιηθήκαν σήμερα παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους.

Τον Υπουργό υποδέχτηκαν o Διοικητής του Γ.Ν. Αγία Όλγα Χρήστος Τσάμης, οι δωρητές της εταιρίας «La vie en Rose by Dimitra Katsafadou» Δήμητρα Κατσαφάδου, Νίκος Μαλακοδήμος και Κυριάκος Μαλακοδήμος καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Τον αγιασμό πραγματοποίησε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας Αρχιμ. Επιφάνιος Αρβανίτης.

Μετά την τελετή, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Πάντα με συγκινεί όταν συνάνθρωποί μας αποφασίζουν να μοιραστούν λίγη από την καλή τους τύχη για να βελτιώσουν την τύχη των άλλων ανθρώπων. Και εδώ σήμερα έχουμε ένα τέτοιο καλό παράδειγμα σε ένα νοσοκομείο που δεν θα υπήρχε αν ένας προηγούμενος ευεργέτης δεν είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του. Και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η οικογένεια Κατσαφάδου-Μαλακοδήμου. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει πολλές ανάγκες, γιατί οι ανάγκες υγείας των ανθρώπων είναι άπειρες και οι κρατικοί πόροι περιορισμένοι. Άρα, όσα χρήματα και να βρει το κράτος, αποκλείεται να μην εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες. Και είναι καλό για τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας, όχι μόνο για μένα, να γνωρίζω ότι αν χρειαζόμαστε κάτι επειγόντως, θα βρούμε ανθρώπους να μιλήσουμε για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας σε πράγματα που τα έχουν πραγματική ανάγκη.».

Σύμφωνα με τον υπουργό το νοσοκομείο «Αγία Όλγα» είναι σε μία ευαίσθητη περιοχή που αποφορτίζει σε μεγάλο βαθμό την πίεση των μεγάλων νοσοκομείων του κέντρου της Αθήνας.

«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία δύο χρόνια σε αυτό το νοσοκομείο, εδώ στη Νέα Ιωνία» τόνισε ο υπουργός και συνεχάρη το προσωπικό του νοσοκομείου, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, «γιατί έχουν δώσει καρδιά και ψυχή για να έχει αυτά τα αποτελέσματα αυτό το νοσοκομείο.» είπε.

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι το το σύστημα υγείας για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό χρειάζεται δύο βασικά στοιχεία: άριστους γιατρούς και τεχνολογία αιχμής.

Σημειώνεται ότι το μηχάνημα που εγκαινιάστηκε σήμερα είναι ένα μηχάνημα δεν έχει κανένα άλλο νοσοκομείο στην Ελλάδα.

«Όταν αυτά τα δύο συνυπάρχουν, τότε μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Η σημερινή δωρεά της κας Δήμητρας Κατσαφάδου και των κ.κ. Νικολάου και Κυριάκου Μαλακοδήμου δεν αποτελεί απλώς την εγκατάσταση ενός νέου μηχανήματος, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα, την ακρίβεια και τον σεβασμό προς τον ασθενή».

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας “Αγία Όλγα” Χρήστος Τσάμης δήλωσε ότι η δωρεά αυτή πραγματικά αναβαθμίζει το τεχνολογικά νοσοκομείο και έρχεται στη συνέχεια μιας σειράς προσπαθειών που έχουν γίνει τους τελευταίους 20 μήνες ώστε το θεραπευτήριο «Αγία Όλγα» να αλλάξει μορφή και να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες του στους κατοίκους της βόρειας Αθήνας.

«Είναι γεγονός ότι το ρομποτικό αυτό μηχάνημα, το οποίο δεν είναι το μόνο το οποίο προσέφερε η οικογένεια Κατσαφάδου-Μαλακοδήμου, είναι και ένα άλλο που έδωσε στην καρδιολογική κλινική, είναι ένα προηγμένο σύστημα ακτινοπροστασίας, μοναδικό παγκοσμίως για την προστασία όλων των εργαζομένων στο αιμοδυναμικό εργαστήριο ώστε να μην εκτίθενται στην ιονίζουσα ακτινοβολία. Αυτά τα μηχανήματα τοποθετήθηκαν με την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στο νοσοκομείο και μας έχει βοηθήσει στην αναβάθμισή του. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε».

Ο Πρόεδρος της εταιρείας «La vie en Rose by Dimitra Katsafadou», Νίκος Μαλακοδήμος περιέγραψε πως προέκυψε η δωρεά: «Ένα μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός και μου είπε ότι υπάρχει ένα μηχάνημα, το οποίο από 1,5 εκατομμύριο μας το δίνουν σχεδόν 400.000, αλλά πρέπει να τους απαντήσουμε άμεσα γιατί είναι ένα από τα τρία μοναδικά μηχανήματα στην Ευρώπη. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η δωρεά δεν συνδέεται με κόμματα. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που με πήρε τηλέφωνο πολύ αγχωμένος, λες και ήταν διοικητής νοσοκομείου κι όχι Υπουργός, και μου είπε «σε παρακαλώ, κάνε ότι μπορείς να το πάρουμε». Δεν θα κέρδιζε κάτι ο ίδιος. Το έκανε για το νοσοκομείο και τους ανθρώπους. Το ίδιο θα κάναμε για όποιον άνθρωπο μας καλούσε με τέτοια αγωνία να βοηθήσει το ΕΣΥ, είτε ήταν Νέα Δημοκρατία είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο των γιατρών γιατί όταν φύγουμε εμείς από εδώ, όλη τη δύναμη, όλο το μόχθο και όλη την προσπάθεια τη βάζετε εσείς, οι πραγματικοί ήρωες της καθημερινότητας των νοσοκομείων».

Δήμητρα Κατσαφάδου: «Δεν τον χωράει ο κόσμος τον άνθρωπο που δεν δίνει»

Η ιδρύτρια της εταιρίας «La vie en Rose by Dimitra Katsafadou», Δήμητρα Κατσαφάδου δήλωσε: «Είναι το καλύτερο που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα αυτό που ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης μας πρότεινε και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Δεν τον χωράει ο κόσμος τον άνθρωπο που δεν δίνει. Αλλά είναι και κάτι ακόμα πιο βαθύ. Όλη αυτή η αγάπη προς το συνάνθρωπο που έχω μέσα μου δεν είναι απλά αγάπη, είναι μια λατρεία μεταμφιεσμένη σε πόνο και γίνεται φροντίδα ώστε να σώσω μέσα μου αυτό το μικρό παιδί που όλοι έχουμε και οφείλουμε να το διασώσουμε».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Κυριάκος Μαλακοδήμος δήλωσε:

«Θα σας πω πρώτα σαν άνθρωπος και μετά σαν Διευθύνων Σύμβουλος της La vie en Rose, ότι τα αδέρφια μου και εγώ θα είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη».

