search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 15:56
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 15:04

Έλενα Τοπαλίδου: Συνεργάστηκε με τον Νίκολας Κέιτζ – «Εγώ έκανα τον σατανά κι εκείνος τον Ιωσήφ» (Video)

06.01.2026 15:04
elena-topalidoy-new

Με τον Νίκολας Κέιτζ συνεργάστηκε η Έλενα Τοπαλίδου και συγκεκριμένα στην ταινία «The Carpenter’s Son» η οποία αποτελεί μια ανορθόδοξη εκδοχή της ιστορίας του Ιησού, με τον σταρ του Χόλιγουντ να υποδύεται τον Ιωσήφ και εκείνη τον σατανά.

Όπως τόνισε η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή Breakfast@Star, μέχρι να βρεθούν οι δυο τους στο κινηματογραφικό πλατό, η ίδια αδυνατούσε να συνειδητοποιήσει ότι πράγματι θα βρεθεί στο πλευρό του.

«Γίνανε τα γυρίσματα το καλοκαίρι. Παίζει ο Νίκολας Κέιτζ. Και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να καταλάβω τελικά ότι παίζει ο Νίκολας Κέιτζ, μέχρι που τον συνάντησα και πάλι δεν το πίστευα. Είναι συμπαθέστατος. Είναι πολύ γοητευτικός. Είναι αυτός που ξέρουμε» είπε η Έλενα Τοπαλίδου, μιλώντας για τη συνεργασία της με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και πρόσθεσε:

«Εγώ έκανα τον σατανά στην ταινία και εκείνος τον Ιωσήφ. Είναι η ιστορία του Ιησού με έναν άλλο τρόπο. Και μάλιστα την πρώτη φορά που κάναμε κάτι μαζί, μου έκανε σήματα από μακριά ότι “τι ωραία τα κάνεις” και ξέρω ‘γω. Και εγώ νόμιζα ότι δεν ήταν αυτός. Ότι ήταν ένας άλλος πάλι, ντουμπλέρ. Έκανα casting για να πάρω τον ρόλο στην ταινία»

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Βαλαβανίδης για την περιπέτεια με την υγεία του: «Είναι σοβαρό αλλά δεν είναι θανατηφόρο ακόμα» (Video)

Μίκι Ρουρκ: Έξαλλος με την καμπάνια στήριξης στο GoFundMe, μετά την απειλή για έξωση – «Δεν θα ζητούσα γ@μ… φιλανθρωπία, μην κάνετε δωρεές»

Πέγκυ Ζήνα – Γιώργος Λύρας: Επέτειος 30 ετών για το ζευγάρι, η συγκινητική ανάρτηση και οι «διάσημες» ευχές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
guilfoyle-greece-talks
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Θεοφάνια

bela-tarr-new
ΣΙΝΕΜΑ

Πέθανε ο θρυλικός Ούγγρος σκηνοθέτης Μπέλα Ταρ

HEART_CRAN_MONTANA
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Δέος – Μια καρδιά σχημάτισαν εκατοντάδες σκιέρ στη μνήμη των θυμάτων της φωτιάς (Video)

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν – Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

nena-chronopoulou-new
LIFESTYLE

Νένα Χρονοπούλου: «Είχα φτάσει 99 κιλά – Έλεγα, αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

skertsos benizelos tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

Σκέρτσος, Σέρμπος, Πιπίνης, ύποπτοι για τη δήλωση «δεν είναι η στιγμή…», η ταύτιση με τον Τραμπ, τα… ραντάρ και το καμπανάκι Βενιζέλου και ο κίνδυνος για Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 15:53
guilfoyle-greece-talks
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Θεοφάνια

bela-tarr-new
ΣΙΝΕΜΑ

Πέθανε ο θρυλικός Ούγγρος σκηνοθέτης Μπέλα Ταρ

HEART_CRAN_MONTANA
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Δέος – Μια καρδιά σχημάτισαν εκατοντάδες σκιέρ στη μνήμη των θυμάτων της φωτιάς (Video)

1 / 3