Έλενα Τοπαλίδου: Συνεργάστηκε με τον Νίκολας Κέιτζ – «Εγώ έκανα τον σατανά κι εκείνος τον Ιωσήφ» (Video)

Με τον Νίκολας Κέιτζ συνεργάστηκε η Έλενα Τοπαλίδου και συγκεκριμένα στην ταινία «The Carpenter’s Son» η οποία αποτελεί μια ανορθόδοξη εκδοχή της ιστορίας του Ιησού, με τον σταρ του Χόλιγουντ να υποδύεται τον Ιωσήφ και εκείνη τον σατανά.

Όπως τόνισε η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή Breakfast@Star, μέχρι να βρεθούν οι δυο τους στο κινηματογραφικό πλατό, η ίδια αδυνατούσε να συνειδητοποιήσει ότι πράγματι θα βρεθεί στο πλευρό του.

«Γίνανε τα γυρίσματα το καλοκαίρι. Παίζει ο Νίκολας Κέιτζ. Και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να καταλάβω τελικά ότι παίζει ο Νίκολας Κέιτζ, μέχρι που τον συνάντησα και πάλι δεν το πίστευα. Είναι συμπαθέστατος. Είναι πολύ γοητευτικός. Είναι αυτός που ξέρουμε» είπε η Έλενα Τοπαλίδου, μιλώντας για τη συνεργασία της με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και πρόσθεσε:

«Εγώ έκανα τον σατανά στην ταινία και εκείνος τον Ιωσήφ. Είναι η ιστορία του Ιησού με έναν άλλο τρόπο. Και μάλιστα την πρώτη φορά που κάναμε κάτι μαζί, μου έκανε σήματα από μακριά ότι “τι ωραία τα κάνεις” και ξέρω ‘γω. Και εγώ νόμιζα ότι δεν ήταν αυτός. Ότι ήταν ένας άλλος πάλι, ντουμπλέρ. Έκανα casting για να πάρω τον ρόλο στην ταινία».

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Βαλαβανίδης για την περιπέτεια με την υγεία του: «Είναι σοβαρό αλλά δεν είναι θανατηφόρο ακόμα» (Video)

Μίκι Ρουρκ: Έξαλλος με την καμπάνια στήριξης στο GoFundMe, μετά την απειλή για έξωση – «Δεν θα ζητούσα γ@μ… φιλανθρωπία, μην κάνετε δωρεές»

Πέγκυ Ζήνα – Γιώργος Λύρας: Επέτειος 30 ετών για το ζευγάρι, η συγκινητική ανάρτηση και οι «διάσημες» ευχές