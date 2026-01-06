Χρήστος Βαλαβανίδης για την περιπέτεια με την υγεία του: «Είναι σοβαρό αλλά δεν είναι θανατηφόρο ακόμα» (Video)

Στο σπίτι του αναρρώνει ο Χρήστος Βαλαβανίδης, έπειτα από μια σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, νοσηλευόμενος για μερικές βδομάδες στο Λαϊκό.

Μιλώντας στο πρωινό, ο ηθοποιός δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις αιτίες που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο, τόνισε ωστόσο ότι πάει καλύτερα, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του που -όπως υπογράμμισε- δεν έλειψε στιγμή από κοντά του.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε. Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια, και τα λοιπά» είπε αρχικά.

«Ευτυχώς που έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, να είναι συνέχεια κεφάτος. Απίστευτο, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, μέσα στο Λαϊκό. Έχω πάρα πολλές εντυπώσεις. Είναι πράγματα που κάποια στιγμή, εάν ο Θεός μου δώσει χρόνο, θα τα γράψω. Το νοσηλευτικό και το ιατρικό δυναμικό, άπταιστα. Το περιβάλλον, άθλιο. Ράντζα στους διαδρόμους και οι άνθρωποι να δουλεύουνε σκληρότατα. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου η οποία κουράστηκε πάρα πολύ για να με περιποιείται. Φοβότανε βέβαια και για μένα και για αυτή. Πέρα απ’ τη γυναίκα μου η οποία είναι φρουρός, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο» πρόσθεσε.

