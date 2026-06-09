search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 11:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 10:54

Βανς: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν, αλλά μάλλον δεν θα αρέσει στο Ισραήλ

09.06.2026 10:54
vance-india

Ο Τζέι Ντι Βανς σε δηλώσεις του στο Fox News έκανε λόγο για «απόκλιση» των ΗΠΑ με το Ισραήλ σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο στο Ιράν.

Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά είναι πολύ πιθανό αυτή η συμφωνία «να μην αρέσει στο Ισραήλ».

«Με το Ισραήλ έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα συμφέροντά μας αποκλίνουν».

Ερωτώμενος για την στάση του Ισραήλ που δείχνει ορισμένες φορές να αγνοεί τις προτροπές του Τραμπ γύρω από τα ζητήματα στη Μέση Ανατολή, απάντησε: «Νομίζω ότι ο Πρόεδρος ήταν πολύ σαφής σε αυτό το σημείο: ενώ το Ισραήλ έχει προφανώς ορισμένους στόχους, ο κύριος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Σε εκείνο το σημείο είπε πως οι δύο πλευρές είναι «πολύ κοντά σε συμφωνία» και πρόσθεσε: «Τώρα, στο Ισραήλ μπορεί να αρέσει αυτό, μπορεί και να μην αρέσει. Αλλά ουσιαστικά, πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Όταν ρωτήθηκε αν οι Ιρανοί «προσπαθούν να παίξουν» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ο Βανς απάντησε: «Όλοι προσπαθούν πάντα να παίξουν με όλους»

Αισιοδοξία και από τον Τραμπ

Νωρίτερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τη Νέα Υόρκη, όπου παρακολούθησε τους τελικούς του NBA, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν φαίνεται να αποκλιμακώνεται προσωρινά, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είχα μια πολύ καλή συνομιλία μαζί του. Χτυπήθηκε και απάντησε. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι’ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου. «Χτυπήθηκε, ανταπέδωσε και τώρα το θεωρούν λήξαν. Θα αφήσουν ο ένας τον άλλον ήσυχο για περίπου μία εβδομάδα ή κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε επίσης βέβαιος ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη βρίσκονται στην τελική ευθεία. «Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια αυτού που θα είναι μια πολύ, πολύ καλή συμφωνία, η οποία δεν θα επιτρέπει με κανέναν τρόπο, μορφή ή σχήμα την απόκτηση πυρηνικών όπλων», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης:

Κινητικότητα στο ουκρανικό; Θετικές οι συζητήσεις με Γουίτκοφ και Κούσνερ, λέει ο Ζελένσκι – Προς Πούτιν κοιτάζουν οι Ευρωπαίοι

Ο Τραμπ αρνείται ότι ο Νετανιάχου τον αγνόησε: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει – Είμαστε κοντά σε συμφωνία» – Το παρασκήνιο

Οικογενειακή τραγωδία στο Λος Άντζελες: Πατέρας σκότωσε τους 10χρονους δίδυμους γιους του και αυτοκτόνησε (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimoskopisi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα του γκάλοπ δύσκολα (και περίεργα)

philippines-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια που άφησαν πίσω τους τα 7,8 Ρίχτερ – Πάνω από 400 οι τραυματίες

notio-poliko-selas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντυπωσιακό βίντεο timelapse από αστροναύτη κατέγραψε το νότιο πολικό σέλας

MITSOTAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξι χρόνια gov.gr: Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση

gaza_01
ΚΟΣΜΟΣ

Ινστιτούτο Όσλο για την Ειρήνη: Το 2025 οι περισσότεροι πόλεμοι στον κόσμο από το 1945 – ΗΠΑ και Ισραήλ υπεύθυνες για την κατάσταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Omar-Artan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για τον κορυφαίο Σομαλό ρέφερι Αρτάν

marinakis- kyranakis – papastavrpu – papandreou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο αιφνιδιασμός του ανασχηματισμού, η ανατροπή με Μαρινάκη, η αποστολή του Κυρανάκη, ο αχάμπαρος Παπασταύρου, το σήμα εκλογών και τα… σκιώδη του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 11:41
dimoskopisi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα του γκάλοπ δύσκολα (και περίεργα)

philippines-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια που άφησαν πίσω τους τα 7,8 Ρίχτερ – Πάνω από 400 οι τραυματίες

notio-poliko-selas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντυπωσιακό βίντεο timelapse από αστροναύτη κατέγραψε το νότιο πολικό σέλας

1 / 3