Βανς: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν, αλλά μάλλον δεν θα αρέσει στο Ισραήλ

Ο Τζέι Ντι Βανς σε δηλώσεις του στο Fox News έκανε λόγο για «απόκλιση» των ΗΠΑ με το Ισραήλ σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο στο Ιράν.

Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά είναι πολύ πιθανό αυτή η συμφωνία «να μην αρέσει στο Ισραήλ».

«Με το Ισραήλ έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα συμφέροντά μας αποκλίνουν».

JD Vance admits:



The Israelis and the United States have a lot of shared interests, but we also have some situations where our interests diverge. pic.twitter.com/jSWRos53QH — Clash Report (@clashreport) June 9, 2026

Ερωτώμενος για την στάση του Ισραήλ που δείχνει ορισμένες φορές να αγνοεί τις προτροπές του Τραμπ γύρω από τα ζητήματα στη Μέση Ανατολή, απάντησε: «Νομίζω ότι ο Πρόεδρος ήταν πολύ σαφής σε αυτό το σημείο: ενώ το Ισραήλ έχει προφανώς ορισμένους στόχους, ο κύριος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Σε εκείνο το σημείο είπε πως οι δύο πλευρές είναι «πολύ κοντά σε συμφωνία» και πρόσθεσε: «Τώρα, στο Ισραήλ μπορεί να αρέσει αυτό, μπορεί και να μην αρέσει. Αλλά ουσιαστικά, πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Όταν ρωτήθηκε αν οι Ιρανοί «προσπαθούν να παίξουν» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ο Βανς απάντησε: «Όλοι προσπαθούν πάντα να παίξουν με όλους»

JD Vance on Iran:



Everybody is always trying to play everybody… I don't assume that anybody is acting in good faith. pic.twitter.com/CbnXVOU0RJ June 9, 2026

Αισιοδοξία και από τον Τραμπ

Νωρίτερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τη Νέα Υόρκη, όπου παρακολούθησε τους τελικούς του NBA, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν φαίνεται να αποκλιμακώνεται προσωρινά, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είχα μια πολύ καλή συνομιλία μαζί του. Χτυπήθηκε και απάντησε. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι’ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Νετανιάχου. «Χτυπήθηκε, ανταπέδωσε και τώρα το θεωρούν λήξαν. Θα αφήσουν ο ένας τον άλλον ήσυχο για περίπου μία εβδομάδα ή κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε επίσης βέβαιος ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη βρίσκονται στην τελική ευθεία. «Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια αυτού που θα είναι μια πολύ, πολύ καλή συμφωνία, η οποία δεν θα επιτρέπει με κανέναν τρόπο, μορφή ή σχήμα την απόκτηση πυρηνικών όπλων», ανέφερε.

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