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09.06.2026 15:26

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega στην αφετηρία της εβδομάδας (8/6)

09.06.2026 15:26
tileorasi

To Mega χθες «έσπασε» το σερί του Alpha που σχεδόν είχε εδραιωθεί καιρό τώρα και κάθε Δευτέρα ήταν εκείνος που αποτελούσε πρώτη επιλογή των τηλεθεατών.

Η πρόκριση του Mega στις τηλεπροτιμήσεις κρίθηκε μάλλον στα «σημεία», σύμφωνα την συγκριτική παρατήρηση των στοιχείων της Nielsen για τους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Στη θέση του ο ΑΝΤ1 με επίδοση περίπου ίδια με εκείνη της προπερασμένης Δευτέρας, ενώ Star και ΣΚΑΪ επέστρεψαν στην… συγκατοίκηση.

Φιέστες στην ΕΡΤ2Σπορ η οποία χάρη στις μεταδόσεις των τελικών της GBL ήταν και τη Δευτέρα πάνω από Open, ΕΡΤ1, τα άλλα κανάλια της ΕΡΤ και το MAK TV.

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