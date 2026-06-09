Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega στην αφετηρία της εβδομάδας (8/6)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
To Mega χθες «έσπασε» το σερί του Alpha που σχεδόν είχε εδραιωθεί καιρό τώρα και κάθε Δευτέρα ήταν εκείνος που αποτελούσε πρώτη επιλογή των τηλεθεατών.
Η πρόκριση του Mega στις τηλεπροτιμήσεις κρίθηκε μάλλον στα «σημεία», σύμφωνα την συγκριτική παρατήρηση των στοιχείων της Nielsen για τους τηλεοπτικούς σταθμούς.
Στη θέση του ο ΑΝΤ1 με επίδοση περίπου ίδια με εκείνη της προπερασμένης Δευτέρας, ενώ Star και ΣΚΑΪ επέστρεψαν στην… συγκατοίκηση.
Φιέστες στην ΕΡΤ2Σπορ η οποία χάρη στις μεταδόσεις των τελικών της GBL ήταν και τη Δευτέρα πάνω από Open, ΕΡΤ1, τα άλλα κανάλια της ΕΡΤ και το MAK TV.
Διαβάστε επίσης:
Mega: Ιστορίες για Ρίχτερ στο «Mega Stories»
«Scooby-Doo: Origins»: Το Netflix αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες από τη νέα live action σειρά του διάσημου σκύλου (photos/video)
Μουντιάλ: Διπλασιασμός της διαφημιστικής απορρόφησης στις ΗΠΑ λόγω Μουντιάλ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.