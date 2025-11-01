search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 15:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 15:05

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ – Η δεξίωση και το πρόγραμμά της

01.11.2025 15:05
kimberli gkifoil 99- new

Στην Αθήνα, με ιδιωτική πτήση, έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν το μαύρο αυτοκίνητο και το κομβόι που τη μετέφερε στο νέο της σπίτι στο Κολωνάκι.

Το πρόγραμμα της θα ξεκινήσει με μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά από την αμερικανική πρεσβεία.

Στις 19:00, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνέχεια θα δώσει το παρών στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Διαβάστε επίσης:

Κυβερνητικές πηγές: «Επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών» – «Αναγκαίο το κλείσιμο τους για την επιβίωση τους»

Πηγές ΝΔ: Ξετυλίγεται το «πράσινο» κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Να επανεξεταστεί η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia vendetta (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η αιματοβαμμένη ιστορία με βεντέτες – Ο πολύνεκρος πόλεμος οικογενειών που συγκλόνισε την Κρήτη το 1955 (Video)

kimberli gkifoil 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ – Η δεξίωση και το πρόγραμμά της

ofh1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ ανακοίνωσε η ΕΠΟ – Πάει στο CAS η ΠΑΕ

ELTA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: «Επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών» – «Αναγκαίο το κλείσιμο τους για την επιβίωση τους»

fylaki_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 52χρονου στην Κίσσαμο: Προφυλακιστέος ο 23χρονος δράστης – «Ζήτησε συγνώμη» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 15:16
vorizia vendetta (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η αιματοβαμμένη ιστορία με βεντέτες – Ο πολύνεκρος πόλεμος οικογενειών που συγκλόνισε την Κρήτη το 1955 (Video)

kimberli gkifoil 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ – Η δεξίωση και το πρόγραμμά της

ofh1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ ανακοίνωσε η ΕΠΟ – Πάει στο CAS η ΠΑΕ

1 / 3