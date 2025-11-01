Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ – Η δεξίωση και το πρόγραμμά της

Στην Αθήνα, με ιδιωτική πτήση, έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν το μαύρο αυτοκίνητο και το κομβόι που τη μετέφερε στο νέο της σπίτι στο Κολωνάκι.

Το πρόγραμμα της θα ξεκινήσει με μία «εκδήλωση γνωριμίας» που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά από την αμερικανική πρεσβεία.

Στις 19:00, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνέχεια θα δώσει το παρών στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Διαβάστε επίσης:

Κυβερνητικές πηγές: «Επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών» – «Αναγκαίο το κλείσιμο τους για την επιβίωση τους»

Πηγές ΝΔ: Ξετυλίγεται το «πράσινο» κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Να επανεξεταστεί η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων