ΠΟΛΙΤΙΚΗ

01.11.2025 12:33

Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Να επανεξεταστεί η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων

01.11.2025 12:33
ANTONIS_SAMARAS_1909

Να επανεξεταστεί η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ ζητά, με δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς.

Σε αυτήν ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι «ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης».

«Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί. Γιατί ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία – και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

«Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους», διαμηνύει.

