search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 13:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 11:30

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator, στηρίζει νέες επιχειρήσεις

01.11.2025 11:30
Theodorikakos

Στις 29 Οκτωβρίου τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για το Greek AI Startup Accelerator, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον τεχνολογικό κολοσσό OpenAI τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο στην ανάπτυξη καινοτομιών Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με μια χώρα και υλοποιείται από την Endeavor Greece.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Επιπλέον αναφέρεται ότι διαρκεί τρεις μήνες και στοχεύει να στηρίξει νέους ιδρυτές, δίνοντάς τους πρόσβαση σε τεχνολογία, δίκτυα, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε AI-first startups που ιδρύθηκαν μετά το 2022 και έχουν Έλληνες ιδρυτές ή έστω μέρος της ομάδας τους (τουλάχιστον 20%) με έδρα στην Ελλάδα και αναπτύσσουν AI-native εφαρμογές.

Οι αιτήσεις είναι ανοικτές ως τις 10 Νοεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο “greekopenaiaccelerator.com”.

Διαβάστε επίσης:

Αφορμή πολέμου για το ΠΑΣΟΚ τα ΕΛΤΑ – Οι περιοδείες Ανδρουλάκη και οι δύσκολες ισορροπίες

Στο «μικροσκόπιο» Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής τα μέτρα κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων – Μάχη για να αποφευχθεί το lockdown

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Επιστολή σε Google, Μeta, Snapcat και TikTok για τον «κόφτη» σε παιδιά κάτω των 15 ετών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thriasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικός θάνατος 10χρονης στον Ασπρόπυργο: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση (Video)

kladia
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπυρική: Σε ισχύ και τον χειμώνα τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να κάψουν κλαδιά

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του – Τον απειλούσε να του επίστρέψει την αποζημίωση απόλυσης

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ: Ξετυλίγεται το «πράσινο» κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών – Πύργου με 7 τραυματίες από σύγκρουση 3 οχημάτων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 13:23
thriasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικός θάνατος 10χρονης στον Ασπρόπυργο: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση (Video)

kladia
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπυρική: Σε ισχύ και τον χειμώνα τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να κάψουν κλαδιά

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του – Τον απειλούσε να του επίστρέψει την αποζημίωση απόλυσης

1 / 3