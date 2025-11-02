«Το αμάρτημα της Εύας» (Καϊλή): Το βιβλίο για το Qatargate και το Netflix

Για το βιβλίο της Εύας Καϊλή που είναι αφιερωμένο στο σκάνδαλο QatarGate μίλησε το πρωί του Σαββάτου στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Όπως είπε το βιβλίο, που φέρει τον τίτλο «Το αμάρτημα της Εύας», καλύπτει αναλυτικά όλα τα δεδομένα από τον Δεκέμβριο του 2022 έως το καλοκαίρι του 2025 και «καταρρίπτει» -επισήμανε- «με στοιχεία όλες τις κατηγορίες».

Παράλληλα διαθέτει, εξήγησε, και πλοκή μυθιστορήματος.

Ο κ. Δημητρακόπουλος αποκάλυψε μάλιστα πως το Netflix έχει ζητήσει το βιβλίο για να το μετατρέψει σε ταινία, γεγονός που χαρακτήρισε ως «πολύ τιμητικό» για την Εύα Καϊλή.

