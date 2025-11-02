H αύξηση των επαφών Δένδια – Βορίδη και το win – win

Εντύπωση έχει προκαλέσει η αύξηση των επαφών του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, με διάφορο κόσμο εντός της ΝΔ να προσπαθεί να ερμηνεύσει αυτό το φαινόμενο.

Κάποιοι λένε ότι ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης είναι χολωμένος από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικά για τα όσα είπε ο Γρηγόρης Βάρρας στην Εξεταστική για το σκάνδαλο.

Στο πλαίσιο αυτό, λένε οι πηγές αυτές, ο Μ. Βορίδης αναζητά «χώρο» μέσα στο κόμμα, ενώ και ο Ν. Δένδιας – του οποίου το προφίλ είναι αρκετά «δεξιό» – αποκτά πρόσβαση σε ένα πιο… hardcore κοινό, το οποίο εκτιμά τον πρώην υπουργό. Win – win κατάσταση, δηλαδή, αν και ουδείς πρόκειται να κάνει κίνηση που θα βλάψει το κόμμα ή την κυβέρνηση.

