search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 09:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2410
30/10/2025
02.11.2025 08:41

H αύξηση των επαφών Δένδια – Βορίδη και το win – win

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2410
30/10/2025
02.11.2025 08:41
dendias_voridis

Εντύπωση έχει προκαλέσει η αύξηση των επαφών του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, με διάφορο κόσμο εντός της ΝΔ να προσπαθεί να ερμηνεύσει αυτό το φαινόμενο.

Κάποιοι λένε ότι ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης είναι χολωμένος από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικά για τα όσα είπε ο Γρηγόρης Βάρρας στην Εξεταστική για το σκάνδαλο.

Στο πλαίσιο αυτό, λένε οι πηγές αυτές, ο Μ. Βορίδης αναζητά «χώρο» μέσα στο κόμμα, ενώ και ο Ν. Δένδιας – του οποίου το προφίλ είναι αρκετά «δεξιό» – αποκτά πρόσβαση σε ένα πιο… hardcore κοινό, το οποίο εκτιμά τον πρώην υπουργό. Win – win κατάσταση, δηλαδή, αν και ουδείς πρόκειται να κάνει κίνηση που θα βλάψει το κόμμα ή την κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης:

Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός

Θεσσαλονίκη: Οι «παγωμένες» χειραψίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Φάμελλου

Ο βουλευτής Θανάσης Παπαθανάσης προειδοποιεί για ψεύτικο προφίλ με στόχο χρήματα – «Πρόκειται για απάτη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thessaloniki_epeisodia
ΕΛΛΑΔΑ

«Έβρεξε» μολότοφ τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη – 17 προσαγωγές και μία σύλληψη (Videos)

ravdoi xrysou 776- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκρηκτική αύξηση των τιμών για χρυσό, ασήμι και πλατίνα – O ρόλος του Τραμπ, η αβεβαιότητα και οι κεντρικές Τράπεζες

mouseio_egkainia
ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Φαραωνικό θέαμα στο Κάιρο για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Video/Photos)

dendias_voridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

H αύξηση των επαφών Δένδια – Βορίδη και το win – win

kriti_main
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική βεντέτα στα Βορίζια: «Νεκρή ζώνη» το χωριό μετά την ένοπλη σύρραξη με τους δύο νεκρούς – Το μεσημέρι η κηδεία του 39χρονου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

vroxi attiki 880- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται αλλαγή σκηνικού από την επόμενη εβδομάδα: Ο καιρός του Σαββατοκύριακου, πότε θα βρέξει στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 09:22
thessaloniki_epeisodia
ΕΛΛΑΔΑ

«Έβρεξε» μολότοφ τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη – 17 προσαγωγές και μία σύλληψη (Videos)

ravdoi xrysou 776- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκρηκτική αύξηση των τιμών για χρυσό, ασήμι και πλατίνα – O ρόλος του Τραμπ, η αβεβαιότητα και οι κεντρικές Τράπεζες

mouseio_egkainia
ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Φαραωνικό θέαμα στο Κάιρο για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Video/Photos)

1 / 3