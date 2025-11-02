H αύξηση των επαφών Δένδια – Βορίδη και το win – win

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εντύπωση έχει προκαλέσει η αύξηση των επαφών του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, με διάφορο κόσμο εντός της ΝΔ να προσπαθεί να ερμηνεύσει αυτό το φαινόμενο.
Κάποιοι λένε ότι ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης είναι χολωμένος από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικά για τα όσα είπε ο Γρηγόρης Βάρρας στην Εξεταστική για το σκάνδαλο.
Στο πλαίσιο αυτό, λένε οι πηγές αυτές, ο Μ. Βορίδης αναζητά «χώρο» μέσα στο κόμμα, ενώ και ο Ν. Δένδιας – του οποίου το προφίλ είναι αρκετά «δεξιό» – αποκτά πρόσβαση σε ένα πιο… hardcore κοινό, το οποίο εκτιμά τον πρώην υπουργό. Win – win κατάσταση, δηλαδή, αν και ουδείς πρόκειται να κάνει κίνηση που θα βλάψει το κόμμα ή την κυβέρνηση.
Διαβάστε επίσης:
Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός
Θεσσαλονίκη: Οι «παγωμένες» χειραψίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Φάμελλου
Ο βουλευτής Θανάσης Παπαθανάσης προειδοποιεί για ψεύτικο προφίλ με στόχο χρήματα – «Πρόκειται για απάτη»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.