Θεσσαλονίκη: Οι «παγωμένες» χειραψίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Φάμελλου

«Παγωμένες» ήταν οι χειραψίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, πριν από τη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι σχέσεις των τριών ανδρών είναι πλέον εντελώς τυπικές, λένε πηγές κοντά στους αρχηγούς, καθώς οι εντάσεις εντός και εκτός Βουλής κλιμακώνονται διαρκώς, όπως και οι προσωπικές επιθέσεις – έστω κι αν διατηρούνται σε επίπεδα πολιτικής ευπρέπειας.

Μάλιστα, έμπειροι κοινοβουλευτικοί σημειώνουν ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν τόσο κακές σχέσεις – σε βαθμό να περιορίζονται σε τυπικότητες, διερωτώμενοι αν και πώς μπορεί να «λιώσουν οι πάγοι».

