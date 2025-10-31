Ο βουλευτής Θανάσης Παπαθανάσης προειδοποιεί για ψεύτικο προφίλ με στόχο χρήματα – «Πρόκειται για απάτη»

Για απάτη στο διαδίκτυο, με την ύπαρξη και ενεργή διαχείριση ψεύτικου προφίλ στο Facebook, προειδοποιεί ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης.

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν το όνομά του και τη φωτογραφία του, για να προσεγγίσουν πολίτες μέσω μηνυμάτων και να ζητήσουν χρήματα τονίζει στον προσωπικό του λογαριασμό ο κ. Παπαθανάσης.

«Πρόκειται για απάτη. Δεν έχω καμία σχέση», ξεκαθαρίζει ο κ. Παπαθανάσης, ενημερώνοντας ότι το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Προσοχή – Ψεύτικο προφίλ στο Facebook

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο Facebook ένα ψεύτικο προφίλ που χρησιμοποιεί το όνομά μου και τη φωτογραφία μου, προσεγγίζοντας πολίτες μέσω μηνυμάτων και ζητώντας χρήματα.

Πρόκειται για απάτη.

Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα προφίλ, ούτε επικοινωνώ ποτέ προσωπικά με πολίτες για οικονομικά ζητήματα ή δωρεές.

Σας παρακαλώ:

Μην ανταποκριθείτε σε τέτοια μηνύματα.

Μην δώσετε προσωπικά στοιχεία ή χρήματα.

Κάντε αναφορά (report) στο ψεύτικο προφίλ, ώστε να αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό.

Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».

