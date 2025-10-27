Νίκος Ανδρουλάκης: Καλεί ξανά τον Μητσοτάκη στη Βουλή για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος

Την επίκαιρη ερώτησή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος επανακατέθεσε στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι είναι χορηγός της ακρίβειας και καταγγέλλει επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ πως από το 2020 οι τιμές στα τρόφιμα έχουν εκτιναχθεί κατά 34,5%, και πως μόνο το φετινό Ιούλιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφηκε αύξηση 19,3% στα φρούτα, 18,9% στο ηλεκτρικό ρεύμα και 11,3% στα ενοίκια.

«Πρόκειται για αδιέξοδη κατάσταση για τα νοικοκυριά που αγωνίζονται να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες», υπογραμμίζει και επισημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερές θέσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, προς όφελος των πιο ευάλωτων και των μεσαίων στρωμάτων: Μείωση έως και μηδενισμό των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ για διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, ενδυνάμωση του καταναλωτικού κινήματος και δημιουργία Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει το ιδιωτικό χρέος διογκώνεται, καθώς τα κόκκινα δάνεια ανέρχονται σε 73 δισ. «Η πολιτική της αδράνειας και της ανοχής στην κερδοσκοπία των funds, οδηγεί στην περαιτέρω διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, υπονομεύει τη συνοχή της κοινωνίας, υποσκάπτει την παραγωγική βάση της χώρας και απειλεί την οικονομία με αφελληνισμό», σημειώνει και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού» να απαντήσει εάν προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει άμεσα και στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, καθώς και εάν προτίθεται να προχωρήσει σε μία ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που αδυνατούν να τις αποπληρώσουν τόσο προς τις τράπεζες/funds, δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Η επίκαιρη ερώτηση είχε κατατεθεί και στις 6 Οκτωβρίου, αλλά δεν είχε οριστεί προς συζήτηση εκείνη την εβδομάδα στην «Ώρα του Πρωθυπουργού».

