Ανάβουν τα τρακτέρ οι αγρότες, σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» η κυβέρνηση

Διέξοδο στο… αδιέξοδο που έχει προκληθεί με τις αγροτικές επιδοτήσεις στη χώρα λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ προσπαθεί να βρει η κυβέρνηση, την ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται για κάθοδο στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, μετά την απόφαση που ελήφθη σε συνεδρίαση εκπροσώπων συνεταιρισμών και συλλόγων, με πρωτοβουλία της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ). Στη συνεδρίαση το κλίμα ήταν πολύ φορτισμένο καθώς η επί του πρακτέου στάση πληρωμών που έχει επιβληθεί λόγω του σκανδάλου των παράνομων επιδοτήσεων, αλλά και η καταστροφή που υφίσταται η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, έχουν οδηγήσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας στην απόγνωση, αλλά και… στα κάγκελα, καθώς θεωρούν ότι για λίγους διεφθαρμένους την πληρώνει όλος ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κατηγορούν την κυβέρνηση για ολιγωρία αλλά και για λάθη στους χειρισμούς από τη στιγμή που «έσκασε» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ απορρίπτουν τις αναφορές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για έναρξη πληρωμών, λέγοντας ότι γίνονται με το σταγονόμετρο, αφορούν πολύ λίγους και υλοποιούνται και με λάθη. Μάλιστα, οι πληροφορίες από τον αγροτικό κόσμο αναφέρουν ότι το συλλαλητήριο της 11ης Νοεμβρίου θεωρείται απλώς και μόνο μια πρόγευση των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι έχουν «στεγνώσει» από χρήματα και ότι οδηγούνται στον αφανισμό.

Με την κατάσταση να βαίνει εκρηκτική στον αγροτικό κόσμο, η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να στείλει το μήνυμα ότι προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα και να δώσει απαντήσεις στις απολύτως δικαιολογημένες απαιτήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκτεταμένη αναφορά στα ζητήματα των αγροτών στη χθεσινή του ανάρτηση: ειδικά για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σημείωσε ότι «για τις αποζημιώσεις για τις θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς, έχουν ήδη διατεθεί 40 εκ. ευρώ και εγκρίθηκαν ακόμη 12 εκ. ευρώ, τα οποία θα διατίθενται με βάση τους καταλόγους που αποστέλλουν οι Περιφέρειες. Ακόμα, έχουν εγκριθεί και διατίθενται τις αμέσως επόμενες ημέρες τουλάχιστον 46 εκ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων που αναγκάσθηκαν να περιορίσουν τα ζώα τους λόγω της καραντίνας».

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στις 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις, συλλήψεις που απέδωσε στο «ελληνικό FBI» (και όχι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία), γράφοντας ότι «οι έρευνες των ελληνικών αστυνομικών αρχών είχαν ξεκινήσει καιρό πριν υπάρξει παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τις δύο έρευνες να “συναντιούνται» τελικά στα ίδια πρόσωπα. […] Ήδη θυμίζω ότι χάρη στις έρευνες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν καταλογιστεί σε περισσότερα από 1.000 άτομα παράνομες ενισχύσεις ύψους 22 εκ. ευρώ. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις. Ζητώ και πάλι την κατανόηση του αγροτικού κόσμου. Οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες».

Ποιες «επόμενες εβδομάδες», όμως; Διότι, όπως έχει ήδη παραδεχθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η προκαταβολή των επιδοτήσεων δεν πρόκειται να δοθεί ούτε μέσα στον Οκτώβριο – ο οποίος, άλλωστε, έφθασε στο τέλος του – και πλέον το ερώτημα είναι αν θα αρχίσουν οι εκταμιεύσεις το πρώτο ή το δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου, δηλαδή, μήνες μετά τον «κανονικό» χρόνο καταβολής της (αφού οι Βρυξέλλες έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θα δοθεί ούτε… σεντ που να μην έχει περάσει από τον έλεγχό τους). Η κατάσταση αυτή, εκτός του ότι έχει οδηγήσει τους αγρότες στην απόγνωση, προκαλεί εκνευρισμό και στην Κ.Ο. της ΝΔ, η οποία γίνεται αποδέκτης ασφυκτικών πιέσεων από τους ψηφοφόρους των αγροτικών περιοχών της χώρας, χωρίς να μπορεί να δώσει απαντήσεις.

Ήδη, ορισμένοι βουλευτές έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίρρησή τους στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, θεωρώντας ότι έτσι οι διαδικασίες εκταμίευσης των επιδοτήσεων γίνονται πιο σύνθετες και αργές, ωστόσο, η βασική ανησυχία εντοπίζεται στην τεράστια καθυστέρηση της καταβολής των επιδοτήσεων – υπολογίζεται ότι το ποσό που «χρωστά» το κράτος στους αγρότες ξεπερνά πλέον το 1 δισ. ευρώ. Πάντως, από την πλευρά της κυβέρνησης η μεγάλη αγωνία αφορά στην κατάθεση στην Κομισιόν του action plan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως τις 4 Νοεμβρίου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση είναι ορατή η άρση της πιστοποίησης του οργανισμού, όπερ σημαίνει, τέλος οι επιδοτήσεις από την ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μετέβη πρόσφατα στις Βρυξέλλες προκειμένου να διαβεβαιώσει ότι η Ελλάδα θα προλάβει τις προθεσμίες, ωστόσο, επικρατεί άγχος, καθώς οι πιέσεις απ’ όλες τις πλευρές είναι εξαιρετικά αυξημένες και ο χρόνος τελειώνει.

