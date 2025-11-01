search
01.11.2025 08:52

Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός

01.11.2025 08:52
mitsotakis_sisi

Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum – GEM), στην Γκίζα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της χώρας Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι, θα παραστεί σήμερα το απόγευμα ο έλληνας πρωθυπουργός.

Αύριο Κυριακή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Λευκωσία, όπου θα παραστεί και θα εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, τη Δευτέρα, στις 11:30, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ.

Χθες, ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή ενθρόνισης του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην τελετή ενθρόνισης του κυρίου Συμεών εξέπεμψε ένα ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση του επί αιώνες αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής ως φάρου Ορθοδοξίας με παγκόσμια ακτινοβολία.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στην αντιφώνησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε προς τα μέλη της Σιναΐτικης Αδελφότητας το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι παρούσα και αρωγός τους για τη διαφύλαξη στην αιωνιότητα του ιδιαίτερου και ξεχωριστού καθεστώτος που μας κληροδοτήθηκε από τους προγόνους μας. Χαρακτήρισε «εθνικό καθήκον» και εύλογο χρέος μας κάθε βοήθεια προς εκείνους που κρατούν τις παραδόσεις μας στην εσχατιά της χερσονήσου του Σινά.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική και η αιγυπτιακή Πολιτεία έχουν ανοίξει τον δρόμο να διατηρηθούν στο διηνεκές ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής, τα δικαιώματά της, και η προστασία των μοναχών. Προσέθεσε επίσης ότι οι συμφωνημένες κατευθύνσεις και αρχές ασφαλώς και θα τεθούν υπόψη της Σιναΐτικης Αδελφότητας, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο.

