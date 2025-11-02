search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 12:30
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2025 11:04

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

02.11.2025 11:04
kikilias_balatsinou

Χρόνια πολλά στη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού, για τα γενέθλιά της ευχήθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Ο Βασίλης Κικίλιας ανάρτησε μια φωτογραφία της συζύγου του, στην οποία ποζάρει χαρμογελαστεί με ένα ποτήρι στο χέρι και έγραψε: «Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό! Η καλύτερη σύντροφος και μαμά».

zafeiris-melas-new
LIFESTYLE

Ζαφείρης Μελάς: «Με ενοχλεί το “σκυλάδικο” – Αυτοί που έρχονται στο μαγαζί είναι σκυλιά;»

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη 4 μελών εγκληματικής οργάνωσης για ληστεία και 27 κλοπές

Κοζάνη: Ιδιοκτήτης 8 ροτβάιλερ που κατασπάραξαν 5άχρονο ζητά αποζημίωση από τη μητέρα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Δεν επιτέθηκε απρόκλητα» το ροτβάιλερ στον 76χρονο – «Επιτέθηκε γιατί το χτύπησε με την αλυσίδα πάρα πολλές φορές»

antetokounmpo (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η εξήγηση του Greek Freak για το μαυρισμένο μάτι και ο …κλέφτης (Video)

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Νεκρός 24χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

