«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

Χρόνια πολλά στη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού, για τα γενέθλιά της ευχήθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Ο Βασίλης Κικίλιας ανάρτησε μια φωτογραφία της συζύγου του, στην οποία ποζάρει χαρμογελαστεί με ένα ποτήρι στο χέρι και έγραψε: «Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό! Η καλύτερη σύντροφος και μαμά».

