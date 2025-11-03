Το φαινόμενο των «αστυνομικών αναλυτών» και η ελαφρότητα των κατά λάθος σταρ

Αυτή η ιστορία με τους «συνδικαλιστές αστυνομικούς» που έχουν επιβληθεί ως τηλεοπτικοί σταρ και δήθεν αναλυτές από διάφορες εκπομπές, τείνει να αποκτήσει πέρα από στοιχεία γελοιότητας και επικίνδυνα χαρακτηριστικά.

Η γελοιότητα είναι για παράδειγμα στις «στιγμές παραφροσύνης», που θα έλεγε και ο Θαναηλάκης, όπως εκείνη με τον Σταύρο Μπαλάσκα, που σήκωσε on air το μπλουζάκι του για να δείξει στο δασύτριχο στήθος του – αντιαισθητική εκδήλωση πέρα για πέρα.

Αλλά ο… έτερος Καππαδόκης (αμφότεροι από την Αιτωλοακαρνανία βέβαια), ο Γιώργος Καλιακμάνης υπέπεσε σε λάθος ουσίας. Το περασμένο Σάββατο, με τις πληροφορίες για τα φονικά στα Βορίζια της Κρήτης να είναι συγκεχυμένες, δήλωνε στα κανάλια ότι οι νεκροί είναι τρεις. Μία πληροφορία που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε – ευτυχώς – καθώς έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι από τα απίστευτα που έγιναν στο χωριό των Καλάσνικοφ. Το θέμα είναι ότι ο Καλιακμάνης «έντυσε» τη δήθεν πληροφορία με το… κύρος του αστυνομικού, που έχει υποτίθεται έγκυρες πηγές.

Μήπως να τους κάνουν κάποιες συστάσεις οι τηλεοπτικοί αρμόδιοι που τους δίνουν βήμα, να είναι πιο προσεκτικοί;

Μπορεί να τους χαλάει τη σούπα αυτή η δεοντολογική συμπεριφορά, αλλά θα προσαρμοστούν, που θα πάει!

Διαβάστε επίσης:

Στα… λημέρια του Στυλιανίδη ο Μητσοτάκης

Στα κάγκελα ο Χατζηδάκης για τα ΕΛΤΑ

Νέο παραλήρημα Λατινοπούλου: Η Μαρφίν, ο Φύσσας και η «ουσιώδης διαφορά»