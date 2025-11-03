search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα… λημέρια του Στυλιανίδη ο Μητσοτάκης

Στη Θράκη και ειδικά στον νομό Ροδόπης θα βρεθεί αύριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των περιοδειών που κάνει ανά τη χώρα και ειδικά σε περιοχές που η ΝΔ παρουσιάζει δημοσκοπικά… προβλήματα, για να το πούμε κομψά.

Θυμίζουμε ότι στη Ροδόπη εκλέγεται ο – εκ των κορυφαίων της λεγόμενης «δεξιάς» συνιστώσας εντός της ΝΔ – Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος θεωρείται ότι ανήκει στο «καραμανλικό» στρατόπεδο, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις με τον πρωθυπουργό έχουν… πάρει τα πάνω τους.

Άλλωστε, ο Κ. Μητσοτάκης είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την πρωτοβουλία του πρώην υπουργού, στην εκδήλωση για την παρουσίαση του τόμου που είχε επιμεληθεί ο Ε. Στυλιανίδης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ – για να τα λέμε όλα – το όνομά του «παιζεί» για υπουργική θέση στον επόμενο ανασχηματισμό, όποτε αυτός γίνει.

Εν πάση περιπτώσει, ο Μητσοτάκης θα «οργώσει» τη χώρα το επόμενο διάστημα, προκειμένου να «ζεστάνει» τους πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ, καθώς δεν τα είχαν υποδεχθεί και πολύ θερμά

