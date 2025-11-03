Οικονόμου κατά Κυρανάκη: «Έχουν τα δίκια τους οι ταξιτζήδες»

Σαφέστατες αιχμές κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη άφησε ο προκάτοχός του και βουλευτής της ΝΔ Βασίλης Οικονόμου μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1

Ειδικότερα σε ότι αφορά την επερχόμενη 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί την Τετάρτη και την Πέμπτη ο κ. Οικονόμου ανέφερε: «Έχουν τα δίκια τους οι οδηγοί των ταξί, γιατί υπάρχει μια ευρωπαϊκή πρακτική, την οποία εμείς εδώ αποφύγαμε να την εφαρμόσουμε.

Την φθορά αυτή δεν την καταλαβαίνω και δεν την καταλαβαίνουν και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου.

Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η αντιπαράθεση και η φθορά» είπε ο βουλευτής.

«Μη μου ρίχνετε αλάτι στην πληγή. Είχαμε ετοιμάσει ένα σχέδιο που είχε την συναίνεση, ήταν ένα σχέδιο πολύ δημιουργικό, θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα δεν επιλέχθηκε αυτό. Ακολουθούμε την γραμμή της κυβερνήσεως και του υπουργού αλλά οι αντιδράσεις είναι παρούσες και δεδομένες».

Υπενθυμιζεται ότι ο νυν αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έχει δηλώσει για τον κλάδο των ταξί: «Οι συγκοινωνιολόγοι είναι αντίθετοι με την διάταξή μας που επιτρέπει την επιβίβαση και αποβίβαση πελατών ταξί στις λεωφορειολωρίδες. Οι συγκοινωνιολόγοι έχουν αντίθετη άποψη από τους εκπροσώπους ταξί. Αν προκύψει κάτι άλλο από αυτό που λέει η λογική – ότι δηλαδή όταν αδειάζεις τις λεωφορειολωρίδες από άλλα οχήματα τότε επιταχύνεις την κίνηση των λεωφορείων – θα το ξαναδούμε» έχει αναφέρει επανειλημμένως

Ο Βασίλης Οικονόμου αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ. Είπε ότι υπάρχει προβληματισμός στον κόσμο. Επεσήμανε ότι δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση, ενώ πρόσθεσε ότι θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η ενημέρωση της ΚΟ από τον υπουργό και την διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι Οικονόμου και Κυρανάκης έχουν κοντραριστεί έντονα και για το θεμα της μερικής καταργησης του δικτουο των τρολεϊ που έχει δρομολογήσει ο κ. Κυρανάκης>

Ο Βασίλης Οικονόμου, έχει ναφέρει ότι «διαφωνώ ριζικώς. Εγώ δεν ξέρω πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση.

Εγώ στην περίοδο που ήμασταν και μάλιστα πριν τέσσερις μήνες, δηλαδή το ‘24 και ‘25, η δικιά μας προσπάθεια που ήταν ως πολιτική ηγεσία, ο κ. Σταϊκούρας και εγώ που είχαμε την ευθύνη για τις μεταφορές, ήταν να ανανεώσουμε τον στόλο των τρόλεϊ, τα οποία όπως γνωρίζετε, είναι πολύ εξελιγμένης τεχνολογίας.

Η κατάργηση των τρόλεϊ μου προκαλεί τεράστια απορία.

Πώς γίνεται αυτό; Πώς αποφασίστηκε; Ποιος το είπε; Και γιατί το είπε;».

