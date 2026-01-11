Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Λουκμάν από τη Χρυσή Αυγή

Αντιφασιστική συγκέντρωση για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν από μέλη της Χρυσής Αυγής είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 17/1.

Συγκεκριμένα, η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Ένωση Ελλάδος “Η Ενότητα” καλούν σε συγκέντρωση το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 15:00 στην πλατεία Μερκούρη, στα Άνω Πετράλωνα.

“Στις 17 Γενάρη 2013 τα χαράματα, οι χρυσαυγίτες Στεργιόπουλος και Λιακόπουλος, περικύκλωσαν τον μετανάστη εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν, στην οδό Τριών Ιεραρχών όταν βρίσκονταν στο δρόμο για να πάει να εργαστεί στη λαϊκή με το ποδήλατο του από το Περιστέρι στα Πετράλωνα. Τον μαχαίρωσαν στην καρδιά με επτά μαχαιριές και έφυγαν με την μηχανή τους για να «κάνουν το γύρο του θριάμβου» όπως είπε η εισαγγελέας της δίκης και να συλληφθούν στο Σύνταγμα αφού τους κατήγγειλαν οι περίοικοι“, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα η ΚΕΕΡΦΑ διοργανώνει προβολή της αντιφασιστικής ταινίας «5 1/2½χρόνια» για τη δίκη της Χρυσής Αυγής των Μ. Συμεωνίδου και Ι. Παπαϊωάννου, σήμερα Κυριακή 11/1 στον Κινηματογράφο Αστέρα (Ασκληπιού 4) στη Νέα Ιωνία στις 7μμ. Αφορμή για την προβολή και την ανοιχτή συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι η δίκη στις 13/1 μέλους ακροδεξιάς οργάνωσης, που επιτέθηκε σε εκδήλωσή της τον Οκτώβριο του 2021.

Επίσης, καλεί σε συμμετοχή σε διεθνή κινητοποίηση στις 28 Μάρτη κατά του ρατσισμού και του φασισμού.

