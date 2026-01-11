Γιατί διαφωνούν οι μετεωρολόγοι για το αν θα χιονίσει στην Αττική την Δευτέρα – Τα 4 διαφορετικά σενάρια, τι προβλέπει η ΕΜΥ

Σύγχυση φαίνεται πως επικρατεί για το αν θα χιονίσει τελικά ή όχι στην Αθήνα, καθώς 4 προγνωστικά μοντέλα, δείχνουν τέσσερα διαφορετικά πράγματα για την Αττική.

Οι διαφωνίες των μετεωρολόγων έγιναν και αιτία διαφωνιών και «καρφιών», με τον Γιάννη Καλλιάνο ωστόσο με μια ανάρτησή του να εξηγεί γιατί επικρατεί αυτή η σύγχυση.

«Πλήρης ασυμφωνία των μοντέλων για την Αττική ακόμα και λίγες ώρες πριν την έλευση της ψυχρής μάζας. Ακόμη και αυτή τη στιγμή, 14-18 ώρες πριν από την κρίσιμη χρονική περίοδο του πρωινού της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις ως προς την κατανομή του υετού (βροχοπτώσεων – χιονοπτώσεων) στην Αττική μεταξύ των βασικότερων παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων, του Ευρωπαϊκού Κέντρου ECMWF, του Αμερικάνικου GFS, του ICON και του GEM. Τα τέσσερα αυτά μοντέλα παρουσιάζουν άκρως διαφορετικά σενάρια γεγονός που από μόνο του αποτυπώνει τη μεγάλη αβεβαιότητα της πρόγνωσης ακόμα και τώρα.

Χωρίς να χρειαστεί να αναλυθούν οι δεκάδες επιπλέον παράμετροι που εξετάζονται για να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο χιονόπτωσης, τέσσερις εκ των βασικών χαρτών κατανομής της χιονόπτωσης που σας δίνω, αρκούν για να γίνει κατανοητό πόσο δύσκολο είναι ακόμη και τώρα να δοθεί ασφαλής πρόγνωση για την Αττική» αναφέρει αρχικά κα παραθέτει τους χάρτες από τα προγνωστικά μοντέλα όπως είχαν ως το μεσημέρι.

Προγνωστικό μοντέλο Νο1

«Το γεγονός ότι το ένα από τα μοντέλα προβλέπει κατά διαστήματα -το πρωί της Δευτέρας- χιονόπτωση ακόμη και σε περιοχές όπως από την Ηλιούπολη και βορειότερα, ενώ τα άλλα δίνουν μόνο ψυχρό καιρό χωρίς καμία νιφάδα εκτός από τα βουνά της Βόρειας Αττικής που θα δουν τοπικές χιονοπτώσεις από τους πρόποδες και υψηλότερα, αποτυπώνει το μέγεθος της αβεβαιότητας.

Προγνωστικό μοντέλο Νο2

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πραγματική εξέλιξη συχνά βρίσκεται κάπου στη μέση, εκτός εάν την τελευταία στιγμή (σήμερα το βράδυ) τα μοντέλα μεταβάλλουν άρδην τα προγνωστικά τους και εναρμονιστούν πάνω σε μια κοινή προγνωστική γραμμή. Όσοι δουλεύουν με Ensemble Forecasts ξέρουν ότι ισχύει σχεδόν στο ακέραιο αυτό που αναφέρω.

Προγνωστικό μοντέλο Νο3

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμα και τώρα οι Μετεωρολόγοι στη χώρα μας εμφανίζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν θα σημειωθεί χιονόπτωση το πρωί της Δευτέρας στην Αττική» σχολιάζει και προσθέτει:

«Η αβεβαιότητα αυτή δεν οφείλεται σε έλλειψη επιστημονικής επάρκειας των Μετεωρολόγων αλλά στην δυσκολία πρόγνωσης τέτοιων οριακών καταστάσεων. Θα συνεχίσω να λέω ότι είναι αβέβαιη η κατανομή χιονόπτωσης στην Αττική και πιθανότατα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αργά σήμερα. Πάντως δεν αναμένεται κάτι σημαντικό, αυτό θέλω να το τονίσω, διότι δεν βοηθούν ούτε οι θερμοκρασίες (στα 850 hPa – 1450 μέτρα περίπου) για χιονόπτωση στα χαμηλά, ούτε ο υετός, ούτε η θέση του χαμηλού που διαφαίνεται αυτή την ώρα. Η ατμοσφαιρική διαταραχή που προσεγγίζει την Ελλάδα είναι οριακής φύσεως, άρα μικρές διαφοροποιήσεις στην κίνηση του χαμηλού αλλά και στη θέση του το πρωί της Δευτέρας (και άρα και στη συνιστώσα του ανέμου), στην ένταση και τον χρονισμό της ψυχρής μεταφοράς αερίων μαζών αλλά και των υετοφόρων νεφών που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε θαλάσσιες περιοχές και να κινηθούν προς χερσαίες, επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα στο έδαφος. Έτσι, το εύρος των πιθανών εξελίξεων για το πρωινό της Δευτέρας στην Αττική, εκτείνεται από πλήρη απουσία φαινομένων (ή μόνο λίγες νιφάδες ή ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις) έως και κατά διαστήματα χιονόπτωση σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα.

Προγνωστικό μοντέλο Νο4

Το μόνο στοιχείο με υψηλό βαθμό βεβαιότητας είναι ότι από το σήμερα το βράδυ θα σημειωθεί μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας στην Αττική. Η τελική εικόνα για το αν και πού θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει σήμερα αργά το βράδυ».

«Δεν χωρούν διαμάχες, ειρωνείες, αλαζονεία και συζήτηση καφενείου»

Ο Καλλιάνος δεν παρέλειψε να πετάξει ένα… καρφί κι αυτός κατά των συναδέλφων του που παρουσιάζονται ως απόλυτα βέβαιοι για το τι θα γίνει τελικά στην Αττική.

«Σε μια τόσο οριακή και δυναμικά ασταθή Μετεωρολογική κατάσταση, προσωπικά εκτιμώ ότι ήταν λανθασμένο το γεγονός ότι αρκετοί έσπευσαν εδώ και ημέρες να παρουσιάσουν «τελικές» προγνώσεις και να διεκδικήσουν το ρόλο εκείνου που «πρώτος είδε» τι θα συμβεί. Όταν η ίδια η ατμόσφαιρα βρίσκεται κοντά σε κρίσιμα όρια μετάβασης (βροχή – χιόνι, φαινόμενα – απουσία φαινομένων, κίνηση χαμηλού ευνοϊκή – όχι ευνοϊκή), τέτοιες πρόωρες βεβαιότητες δεν είναι ένδειξη επιστημονικής επάρκειας αλλά ανάληψη υψηλού προγνωστικού ρίσκου, συχνά με κίνητρο την προσωπική προβολή και όχι την αξιόπιστη ενημέρωση του πολίτη.

Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν δεν χωρούν ούτε διαμάχες μεταξύ Μετεωρολόγων, ούτε ειρωνείες, ούτε «καφενειακού» τύπου ανακοινώσεις, ούτε αλαζονικές στάσεις του τύπου “εγώ ήξερα από πριν τι θα γίνει”.

Ό,τι κι αν τελικά συμβεί, πάντα θα υπάρξει η εκ των υστέρων προσπάθεια από τους περισσότερους να παρουσιάσουν ότι επιβεβαιωθήκαν οι προβλέψεις τους, έχουν δεν έχουν πέσει μέσα. Η αποδοχή μιας αποτυχίας θέλει γερό στομάχι, ειλικρίνεια και ταπεινότητα. Η επιστημονική αλήθεια όμως είναι ότι σε μια χαοτική και οριακή ατμοσφαιρική διάταξη, κανείς δεν μπορεί να έχει απόλυτη βεβαιότητα.

Και επειδή θετικό είναι να ξέρουμε τη θεωρία αλλά η κοινωνία και η πολιτεία δικαιούνται μόνο καθαρή και τεκμηριωμένη ενημέρωση και όχι να γίνεται μέρος προσωπικών φιλοδοξιών, κρατήστε μόνο ότι δεν αναμένεται κάτι σημαντικό για την Αττική. Τα υπόλοιπα θα ξεκαθαρίσουν αργά απόψε» είπε καταλήγοντας.

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για τη Δευτέρα

Η ΕΜΥ πάντως προβλέπει χιόνια στα ορεινά της Αττικής και λίγο χιονόνερο.

Αναλυτικότερα, για την Δευτέρα προβλέπει έντονο κύμα ψύχους στη χώρα με χαμηλές θερμοκρασίες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ηπειρωτικής χώρας (ενδεικτικό ύψος 300 – 400 μέτρα), σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες), από νωρίς το πρωί σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της), και στα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 13 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία νεφώσεις με χιονόνερο, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και στα ανατολικά τμήματα της κεντρική Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές – ημιορεινές και πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων).

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία (πλην Χαλκιδικής και ανατολικών τμημάτων) λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι τις πρωινές ώρες με χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και γρήγορα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Η ελάχιστη από -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη από 04 έως 05 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Στη Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και η μέγιστη από 02 έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, σε περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και των Σποράδων με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό ύψος 300 – 400 μέτρα) καθώς και στα πεδινά της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της).

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 και πρόσκαιρα τοπικά στα βορειοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης, όπου από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και στην Κρήτη αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε πεδινές περιοχές των νήσων Λήμνου, Λέσβου και Χίου. Στα Δωδενάνησα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα νοτιοανατολικά από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα μέχρι τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης:

Αλεξανδρούπολη: Γιατί δεν μπορούσε να προβλεφθεί ο τυφώνας που σάρωσε το κέντρο της πόλης – Τι λέει μετεωρολόγος

Συνελήφθησαν νεαροί που έκαναν σούζες και δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης – Πώς τους «έκαψε» το Instagram

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα λόγω ψύχους για τους ευάλωτους πολίτες