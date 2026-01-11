ΕΜΥ: Στον «πάγο» μέχρι την Τετάρτη η χώρα – Ποιοι μετεωρολόγοι «βλέπουν» χιόνια στην Αττική

Διχογνωμία επικρατεί στις τάξεις των μετεωρολόγων αναφορικά με το αν θα χιονίσει αλλά και με την ένταση ενδεχόμενης χιονόπτωσης στην Αττική. Την ίδια στιγμή, η ΕΜΥ μιλάει για χιόνια κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) για τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στη χώρα τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με το δελτίο, προβλέπεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Στην τελευταία ανάρτησή του για τον καιρό σήμερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χιονίσει στην Αττική σήμερα.

«Σχεδόν βέβαιο ότι ο νομός Αττικής θα επηρεαστεί από χιονοπτώσεις από το απόγευμα – βράδυ της Κυριακής, μέχρι και το βράδυ περίπου της Δευτέρας. Κοντά στο 75% οι πιθανότητες για γενικευμένες και τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κοντά στο 25% οι πιθανότητες για πιο ήπιες και πιο περιορισμένες χιονοπτώσεις», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει με χάρτες.

«Η ανατολική, βόρεια και βορειοδυτική Αττική, εμφανίζουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να δουν αξιόλογες χιονοπτώσεις. Ενδεικτικό υψόμετρο χιονόπτωσης 200 – 300 μέτρα και πάνω, ενδεικτικό υψόμετρο χιονόστρωσης 500 μέτρα και πάνω», καταλήγει.

Από τη μεριά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει πως «το μπάσιμο του χιονιά στην Αττική» θα είναι «χωρίς δυναμική».

Συγκεκριμένα τονίζει:

«Χωρίς δυναμική το “μπάσιμο” του Χιονιά για την Αττική..

Καλημέρα και καλή Κυριακή!

-Ακολουθούν τα υψόμετρα των χιονοπτώσεων ( όχι χιονοστρώσεων) τις επόμενες 24 ώρες.

-Στην πρώτη γράμμη για αξιόλογες χιονοπτώσεις εκτός από τα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας είναι οι περιοχές: Εύβοια, Καβάλα, Θάσος, Χαλκιδική, Σποράδες,Πελοπόννησος, Κρήτη.

Αττική : Τα χιόνια θα είναι λίγα ,παροδικά χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Μια πιο ψύχραιμη προσέγγιση στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την κακοκαιρία που έχει αρχίσει να χτυπά τη χώρα και το ενδεχόμενο να πέσουν χιόνια στην Αττική, έδωσε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος».

Από τη μεριά του, με ανάρτησή του στα social media ο Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για πλήρης ασυμφωνία των μετεωρολογικών μοντέλων για το αν θα έρθουν ή όχι χιόνια στην Αττική.

Σύμφωνα με όσα γράφει τα τέσσερα αυτά μοντέλα παρουσιάζουν άκρως διαφορετικά σενάρια γεγονός που δείχνει πόσο αβέβαιη είναι μια ακριβης πρόγνωση. Εξηγεί μάλιστα ότι το ένα μοντέλο το πρωί της Δευτέρας δίνει χιόνια από την Ηλιούπολη ως και βορειότερα, ενώ τα άλλα δίνουν μόνο ψυχρό καιρό χωρίς καμία νιφάδα εκτός από τα βουνά της Βόρειας Αττικής.

Επισημαίνει ότι είναι αβέβαιη η κατανομή της χιονόπτωσης στην Αττική, αν και ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι θερμοκρασίες δεν βοηθούν για χιονόπτωση στα χαμηλά.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος:

